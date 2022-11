¿Acertó? Periódico de 1922 hizo predicción sobre cómo sería el mundo en 2022

El periodista Walter Lionel George, el 7 de mayo de 1922, tuvo la idea de escribir para el periódico The New York Herald un artículo en el que intentaba deducir cómo sería el mundo 100 años después, es decir en 2022.

Bajo el titular What the World Will be Like In a Hundred Years (Cómo será el mundo dentro de cien años), el periodista se basó en los avances de la tecnología que la humanidad tendría a la mano para afrontar las tareas de la cotidianidad.

A pesar de la limitada certeza con la que se puede contar al hablar del futuro, Walter le atinó en algunas afirmaciones sobre estos tiempos. Por ejemplo, se refiere en el artículo a que la humanidad tendrá un mayor acceso al transporte aéreo, acortando los tiempos de viajes nacionales e internacionales.

Evolución del transporte

“Los vuelos comerciales serán algo común y corriente y se podrá viajar de Nueva York a Londres en tan solo 12 horas”, señala George.

Sin duda esa afirmación es un acierto, puesto que el tráfico aéreo en el mundo ha evolucionado a tal punto que más personas pueden viajar en aviones, acortando tiempos y en ocasiones, ahorrando dinero.

En la década de los años veinte, en Estados Unidos y el mundo, el caballo seguía siendo el medio de transporte por excelencia. Siguiendo por la misma línea, el periodista afirmó que para el año 2022 los caballos saldrían de las vías para darles paso a los automóviles y camiones.

Afirmación completamente acertada, puesto que el transporte en caballo actualmente se ha movilizado al campo debido a que las principales ciudades son los vehículos, que tienen la tarea de realizar los recorridos.

Además, los camiones son los encargados de transportar las pesadas cargas durante distancias importantes, punto clave para una economía.

Escasez de carbón y petróleo

Walter Lionel señaló en aquel tiempo que para 2022 habría escasez de combustibles como el carbón y el petróleo, por lo que la humanidad emplearía nuevas alternativas basadas en la fuerza del viento, el océano y el sol.

Aunque actualmente el mundo no padece escasez de carbón y petróleo, sí se ha planteado la necesidad de buscar alternativas energéticas con base en el cuidado del planeta, así como basados en el hecho de que este tipo de recursos son finitos.

El cine

En el año 1922 el cine era a blanco y negro, además de ser mudo; basado en aquel presente, Walter Lionel George predijo que para estos tiempos el cine tendría su imagen y color natural. Por otro lado, aseguró que las personas podrán escuchar las voces originales de los actores.

“Las figuras en la pantalla no solo se moverán, sino que tendrán colores naturales y sus voces originales”, sentenció.

Walter Lionel George predijo que para estos tiempos el cine tendría su imagen y color natural. - Foto: Getty Images

Empoderamiento de la mujer

Teniendo en cuenta en la década de los años veinte, se tenía un concepto completamente conservador de las mujeres y su rol en la sociedad. George anticipó que en 2022 las mujeres saldrían del imaginario que indicaba su rol en el mundo “exclusivo” para traer bebés al mundo.

Anticipó que llegarían a tener el derecho de realizar una carrera política, dirigir ciudades y naciones. Pero también agregó que no habrá completa igualdad de género debido a que la humanidad no podrá borrar 30 mil años de esclavitud femenina.