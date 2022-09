Adam McKay, director de ‘Don’t Look Up’, donó USD$4 millones al Fondo de Emergencia Climática

El director de la película Don’t Look Up, la cual logró cautivar y hacer reflexionar a millones de personas alrededor del mundo sobre los manejos que se están teniendo con respecto al cambio climático, los informes científicos sobre la situación del planeta, y las amenazas que sufre la Tierra, entre otros temas, donó dinero al Fondo de Emergencia Climática, además de ahora ser parte de la junta directiva de la organización.

Adam McKay, quien se ha caracterizado por sus películas dramáticas, reflexivas y con mensajes más allá del guion, y que ganó un Óscar en 2015 al mejor guion adaptado por la producción The big short, pasó a participar aún más directamente en el activismo por el cuidado del medio ambiente, y anunció su nueva plaza en el Fondo de Emergencia Climática, luego de haber donado 4 millones de dólares a la entidad.

“El Fondo de Emergencia Climática es único en su compromiso con la financiación, el activismo civil, no violento y disruptivo”, comenzó resaltando McKay, luego de haber aportado la más grande contribución a la entidad desde 2019.

Y agregó: “Ya pasó el tiempo para la cortesía, el tiempo pasado para los pasos de bebé. Estoy orgulloso de apoyar sus esfuerzos y pedir a otros que se unan a mí para hacer todo lo posible para evitar el rápido empeoramiento del impacto de la crisis climática”, haciendo también un llamado a la comunidad para que no se queden atrás y apoyen la causa.

Es de recordar que el éxito de la película No miren arriba (Don’t look up, en su idioma original) fue el tema número uno de conversación alrededor del contenido en la plataforma de streaming Netflix desde finales de 2021 e inicios de 2022.

Afiche - Foto: Netflix

La película ha recibido todo tipo de comentarios: algunos la veneran mientras que otros la condenan, sin embargo, lo cierto es que está llena de referencias a diferentes situaciones por las que atraviesa la sociedad actual.

Tan solo el listado de estrellas que se agrupó para contar esta historia era presagio del impacto inmediato que tendría la película en los fanáticos del cine. Y es que no cualquier producción puede darse el lujo de contar con nombres como el de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, entre otros. Además, por si fuera poco, incluye dentro de su soundtrack la canción Just look up, interpretada nada más y nada menos que por la artista Ariana Grande.

Al director Adam McKay le resultó interesante explorar en su más reciente película lo que pasa cuando a la ciencia en se la aligera, minimiza, ignora, y lo que enfrentan los científicos cuando en ese ‘clima’ predominante en el que todo es un concurso de popularidad, pretenden anunciar sus duros descubrimientos.

El éxito de la película parte de su tono narrativo inteligente, tragicómico y del ritmo sagaz de una historia que canaliza la polarización reinante entre confiar en la ciencia o desconfiar de ella.

Si algo cimenta esta película en un universo plausible como el que plantea su frase de promoción (“Basada en hechos que podrían ser reales”), además de su fina hipérbole al retratar las prioridades dementes de los gobiernos y medios de comunicación, es la ciencia y los debates que sostienen quienes la practican y comunican a la sociedad general.