Agresión contra menor terminó en batalla campal; padres y alumnos se enfrentaron a puños, y hasta con cuchillo

En una batalla campal terminó una discusión entre padres y estudiantes del centro educativo número 53 Héroes Latinoamericanos de El Palomar, en Argentina, que llevó a la intervención de la Policía. Según medios locales, el incidente se produjo luego de que un menor de cuarto grado golpeara a uno de segundo y llevara a que la madre de este último fuera a hablar con las directivas.

El escándalo puso en sobre aviso a los residentes del sector, quienes no dudaron en llamar a las autoridades ante el temor de que los choques incrementaran todavía más de nivel. “Si no venía la policía, se mataban”, señalaron a la cadena de televisión Todo Noticias.

Los reportes indicaron que, tras el altercado, se encontró una lima y cuchillos de cocina que dejaron varios heridos. Además, se abrió un proceso por “lesiones”. En las imágenes registradas se observa que los golpes, halones de cabello y hasta patadas fueron los protagonistas entre las calles Neuquén y Galán.

Agresión a menor, posible detonante

Según la versión que pudo constatar ese medio argentino, hace algunos días un estudiante le comentó a su mamá que fue agredido por un compañero mayor. La búsqueda de una explicación habría llevado a que la mujer se acercara a la instalación educativa y se encontrara con la madre del presunto agresor, lo que desencadenó la confrontación.

El altercado no se limitó a ellas dos, pues en el video que empezó a circular en redes sociales se observa que adolescentes (que no superan los 18 años) terminaron uniéndose a la pelea, sin que de momento se conozca si guardan o no alguna relación con los alumnos.

Madre agredió a compañero de su hijo

El presunto bullying contra su hijo fue la razón que llevó a que una mujer no lo pensara dos veces antes de entrar a un aula de clases y arremeter contra otro niño. Los hechos se presentaron en Neuquén (ubicado en la Patagonia argentina), sin importar que un docente estaba impartiendo en ese momento su lección.

El medio digital Sucesos Puebla recopiló el momento en el que la señora ingresa al salón y se dirige a quien supuestamente ha sido el agresor. “¿Tú andas amenazando a mi hijo? ¡A mi hijo no me lo toca nadie!”. Acto seguido, le da una cachetada que despertó la impresión de los presentes: “¡Le pegó!”.

Posteriormente, el profesor le indicó a la mujer que tenía que abandonar el aula. Medios locales informaron que las cosas no terminaron ahí, pues el padre del estudiante agredido interpuso una demanda en la comisaría local.

La organización internacional Bullying Sin Fronteras da cuenta de que cada año, el bullying y ciberacoso son responsables de la muerte de al menos 200.000 menores.

En primer lugar, se ubica “México, en el que 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren algún tipo de acoso a diario. Le sigue Estados Unidos con 6 de cada 10″ menores “y muy de cerca se encuentra China, donde 6 de cada 10 niños y jóvenes (más precisamente 5,8) sufren este fenómeno. Es importante remarcar que en el caso de China y por razones políticas no pudimos recopilar todos los datos disponibles”, detalla en su página oficial.

Para esta ONG son tres los factores que “alimentan” esa práctica: el miedo, la soledad y la tristeza; además de que muchas veces quienes sufren ese flagelo ven limitadas las instancias a las cuales remitirse.