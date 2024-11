Al menos 17 desaparecidos en Egipto tras hundimiento de barco turístico

Según The Associated Press, la Autoridad Meteorológica egipcia había advertido que se esperaban mares agitados en el Mar Rojo el domingo y el lunes, y desaconsejó la actividad marítima durante ambos días. La causa del accidente y las nacionalidades de las víctimas no habían sido confirmadas hasta el último reporte dado este lunes por la tarde en Egipto, por lo que se espera aún actualizaciones del estado de los implicados.