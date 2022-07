¿Alberto Fernández habló de una posible renuncia? El panorama desata protestas

La renuncia del ministro de Economía y una crisis en el gobierno de Argentina, en medio de una inflación que supera el 60 %, provocaron una ola de temor que disparó la cotización del dólar en el mercado informal, una fuerte demarcación de precios en los comercios y fuertes protestas. La inflación acumulada este año es de 29,3 % hasta mayo, pero en alimentos alcanza a 33,7 %.

Entre tanto, según informó el diario La Nación de Argentina, mientras muchos rogaban que se reuniera con Cristina Kirchner para “salvar su gobierno”, el presidente Alberto Fernández expresó: “Si me siguen jodiendo, renuncio y que se vayan todos a la mierda. No la voy a llamar, no voy a firmar mi rendición”.

Así las cosas, una semana después, centenares de opositores al gobierno argentino marcharon el sábado 9 de julio por las calles del centro de Buenos Aires bajo el lema “Defendamos la República” en el Día de la Independencia.

La convocatoria comenzó alrededor de las 4 p.m., con el lema “Defendamos la República”, en el Obelisco de Buenos Aires, monumento histórico de la ciudad. “Estamos cansados. Porque hay hambre y no hay manera de darle de comer a la familia. La gente está cansada”, afirmó uno de los asistentes a la protesta en el Obelisco, según recogió el canal de televisión argentino TN.

Posteriormente, un grupo de manifestantes se dirigió a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo del país, donde ha escalado la tensión entre los asistentes a la marcha y la Policía. La protesta, a su vez, se extendió a distintas ciudades como Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza y Santa Fe.

Fuertes protestas se presentaron este sábado en Argentina - Foto: AFP

Más temprano, la Plaza de Mayo fue ocupada por centenares de activistas de los partidos del Frente de Izquierda, también en oposición al gobierno. “Hoy movilizamos junto a toda la izquierda por la anulación del acuerdo con el FMI y para que se tomen medidas de soberanía en defensa de las mayorías sociales”, dijo a la prensa una de sus dirigentes, Manuela Castañeira.

El país mantiene con el organismo multilateral un programa destinado a refinanciar préstamos por 44.500 millones de dólares, contraídos cuando gobernaba la coalición Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019.

Argentina tiene rígidas restricciones a la compra de divisas y coexisten varios tipos de cambio. Mientras el tipo de cambio oficial muestra un dólar a 132 pesos, la divisa estadounidense tocó el lunes los 280 pesos en el mercado negro y el conocido como dólar ‘blue’ o informal se estabilizó luego en torno a 255 pesos, 15 unidades por encima de la cotización del viernes

En reemplazo de Guzmán fue nombrada el domingo por la noche Silvina Batakis, una economista de 53 años cercana a la vicepresidenta, que en sus primeras declaraciones dijo que dará continuidad al actual rumbo económico del gobierno de centroizquierda.

En Argentina está fresco el recuerdo de la crisis de 2001, la peor de su historia, cuando en medio de la hiperinflación el país declaró el mayor default soberano del que haya registro.

El cambio de ministro coincidió con el pago a los asalariados de la mitad del aguinaldo anual -un aguinaldo equivale a un salario-, que potencia el consumo en esta época del año. A esto se suma la decisión de muchos argentinos de comprar para adelantarse a las alzas de precio.

En los últimos meses, se han producido varios desencuentros entre Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner y desembocaron en la renuncia del ministro. La vicepresidenta, titular del Senado y expresidenta dos veces entre 2007 y 2015, mantiene una pugna con el presidente, a quien apoyan sectores de centroderecha del peronismo y gobernadores provinciales.