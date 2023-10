Amor más allá de la muerte: esposa fallece de repente, pero le deja a su esposo el riñón que le salvó la vida

El flechazo fue tan fuerte que no renunciaron a seguir en contacto cuando él se devolvió a Cubatão, en el estado de Sao Paulo, donde residía.

Flechazo en Minas Gerais

Casi nadie daba un centavo por tan repentino matrimonio , teniendo en cuenta que ellos casi no se conocían, según le contó Mario a g1 , el portal de noticias de TV Globo .

Pero la dicha de la familia se trocó en tragedia. Cuando ella empezó a notar que la constante hinchazón de las piernas de Mário no era normal, consultaron al médico y, tras múltiples exámenes, resultó que tenía una afección renal muy avanzada.

La situación era tan seria, que uno de sus riñones ya no le estaba funcionando y el otro comenzaba a fallar.

“Inmediatamente me hicieron la fístula y me dijeron que me tendrían que hacer hemodiálisis”, le relató a g1 Da Silva, un funcionario público de 58 años.