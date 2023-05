Amor eterno: la conmovedora historia de la abuela de 91 años que se tatuó a sus bisnietos

Aunque cada vez es más común ver a personas de la tercera edad en redes sociales, sigue siendo una situación poco común, sin embargo, hay varias cuentas que se han convertido famosas por involucrar a los abuelos. Lo más curioso es que aparecen haciendo lo mismo que sus nietos, o incluso, participando de retos virales.

Esta vez fue una bisabuela de 91 años la que decidió sellar el cariño que le tiene a sus nietos con un tatuaje. Aunque la mujer no había hecho algo así en su vida, decidió marcar su cuerpo con unos tulipanes en conjunto con sus seres queridos y así cumplir uno de sus anhelos.

Los nietos pasaron primero y luego la abuela terminó con la tanda de tatuajes. - Foto: Getty Images / master1305

“¿La persona más longeva en tatuarse? ¿Rompimos el récord?”, comenzó preguntando la joven, una de las nietas de la abuela, que grabó y difundió el video en las redes sociales, mientras contaba que iban en camino al local de tatuajes.

“Estuvimos casi un año pensando en hacerlo. Y obviamente ella dijo que sí desde el primer momento. La idea era que todos sus bisnietos nos hiciéramos un tatuaje con ella. Estuvimos mucho tiempo decidiendo qué nos haríamos porque queríamos que tuviera un significado”, continúa contando la joven, mostrando los momentos previos al tatuaje.

“Nos decidimos por tulipanes. Ella nunca estuvo nerviosa, todo lo contrario, estaba contenta, porque dice que por sus bisnietos hace todo”, resaltó la nieta, y mostró que fueron los jóvenes quienes iniciaron con los dibujos, cuando todos habían pasado por la tinta, era el turno de la abuela.

“Mira, 91 años resistí, resistiré”, dijo la abuela cuando le preguntaron cómo se sentía mientras la tatuadora pasaba la aguja por su brazo y, finalmente, la mujer terminó con una amplia sonrisa y los tulipanes recién hechos.

Abuela de 77 años cumplió su sueño de casarse

Una anciana de 77 años es la sensación en Estados Unidos luego de que demostró que nunca es tarde para cumplir los sueños. Dorothy “Dottie” Fideli se casó con ella misma el pasado 13 de mayo en una inusual boda celebrada en su hogar de retiro.

Para muchas personas, el día del matrimonio es uno de los más importantes y especiales de la vida, ya que corresponde al momento en que dos vidas se unen para siempre. Pero la señora Dorothy decidió que no se iría de este mundo sin protagonizar su boda de ensueño.

Dottie es madre de 3 hijos y no pudo vivir un matrimonio soñado, a pesar de que cargó con ese remordimiento durante décadas - Foto: Getty Images

“Esto es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”, dijo la adulta mayor en diálogo con WLWT.

Dottie es madre de 3 hijos y no pudo vivir un matrimonio soñado, a pesar de que cargó con ese remordimiento durante décadas; un día vio en los medios de comunicación que una mujer se casó con ella misma, razón por la que pensó que sería una buena idea aplicarlo a su vida.

Otro de los motivos para llevar a cabo su boda tiene que ver con la intención de regalarles un momento de distracción a sus compañeros de retiro, puesto que en ocasiones la monotonía hace que otros ancianos no estén bien emocionalmente.

Dottie espera continuar viviendo de un retiro tranquilo con el acompañamiento de sus hijos y nietos. - Foto: Getty Images

De inmediato empezó a organizar los detalles para llevar a cabo su boda, esta se llevó a cabo la semana pasada en la casa de retiro O’Bannon Terrace en Goshen, Ohio. La boda fue oficiada por el propio administrador del hogar de retiro, Rob Geiger.

Una de las hijas de Dottie apoyó su idea, así que ayudó a conseguirle su atuendo de novia, además, realizó la logística para que todo saliera como estaba planeado. La novia lució un vestido blanco con mangas largas transparentes y detalles florales.

La sala comunitaria fue el lugar elegido para la boda, todos sus compañeros la acompañaron en ese trascendental día; afortunadamente, todo salió como se estipuló y la abuela pudo casarse consigo misma.