“Se ganó mi cariño”: Mujer se enteró quién era la amante de su pareja y sorprendió con su reacción

Las infidelidades y falta de comunicación son dos de las razones que, de acuerdo con especialistas en relaciones de pareja, pueden agrietar un vínculo. Con el paso de los años, han salido ‘a la luz’ múltiples categorías de lo que para algunos es un concepto diferente de amor y; en otros casos, algo que no admitirían.

En este bagaje se encuentran varias denominaciones como la unión tradicional, relaciones abiertas, el poliamor (que tiene lugar entre más de dos personas, con la aceptación de cada uno) y las parejas swinger, por mencionar algunas. Las anteriores no están distanciadas de cuestionamientos para quienes las consideran como un ‘atentado’ a la moral y principios.

Una relación de dos involucró a más integrantes (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Vladimir Vladimirov

Pese a las críticas, no son pocas las personas que destacan su tipo de unión y deciden compartir su experiencia en redes sociales. El potencial de las plataformas digitales lleva a multiplicar los casos en cuestión de segundos hasta alcanzar, a veces, millones de personas y avivar las discusiones entre quienes ponen de manifiesto su opinión.

¿Una conexión diferente?

Una joven venezolana, que responde al nombre de Sofía Gutiérrez, se hizo viral en redes al admitir que había descubierto, mediante mensajes de WhatsApp, la infidelidad de su pareja. Sin embargo, lejos de terminar con él o elevar algún escándalo tomó una decisión que para muchos internautas es motivo de controversia.

La historia fue compartida en Facebook por Gutiérrez, junto a una fotografía de la supuesta amante y las razones por las cuales no marcó distancia. “¿Quién es ella? Ella es la amante de mi novio y amiga (...). No estoy loca, esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cuál es su lugar y no se pasea con él en público y desde que lo ama incondicionalmente”, se lee en la publicación recuperada por Todo Noticias.

Se enteró que su novio la engañaba y se convirtió en la mejor amiga de la amante por un insólito motivo | TN https://t.co/R4pIIxxiuy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 14, 2023

Según Gutiérrez, la otra mujer a quien etiquetó como Sarahí “siempre le manda mensajes al WhatsApp, haciéndolo sentir amado y eso para mí vale más que cualquier cosa. Cuando yo no pueda estar, estará ella cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece”, agregó la joven.

Joven destacó la 'buena' relación que lleva con la supuesta amante de su novio. - Foto: Getty Images

Según relató, es consciente de cuán extraño puede resultar para otras personas la aceptación de un tercero en su relación, pero reiteró que para ella lo importante es el amor que finalmente recibirá su pareja. “Gracias por ser lo suficientemente madura y prometo que nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio”, concluyó en su publicación.

Mujer ‘aceptó’ infidelidad

A finales del mes pasado se volvió viral no solo la aceptación que una mujer (Andrea) hizo de la infidelidad de su esposo (Gabriel) sino el estar de acuerdo con una conexión poliamorosa. En TikTok suelen compartir cómo llevan el día a día y responder a las constantes preguntas de sus seguidores.

Este grupo suele responder varios interrogantes de internautas sobre el tipo de relación que llevan (imagen de referencia, no alude al caso en mención). - Foto: Getty Images / Viktorcvetkovic

Una de las integrantes de ese vínculo contó cómo se llegó a tal punto: “Gabriel tenía una novia y se casó con ella. Después conoció a Andrea y se descasó por su culpa (....)”. Luego, decidieron unir sus vidas y “duraron siete años en relación monógama, después me conoció a mí y yo era su amante (...).” Posteriormente, “decidieron abrir su relación por motivos de infidelidad y ahora estamos en poliamor”.

Gabriel y Andrea tienen dos hijos menores de edad, razón por la cual procuran mantener en reserva el vínculo en el interior del hogar; sin embargo, la mamá de los pequeños contó que progresivamente han intentado explicarles sobre la existencia de “otros tipos de amor”.