Insólito: mujer descubrió infidelidad y no se separó; lo que hizo genera controversia

Descubrir una infidelidad, lejos del tiempo que haya transcurrido en la misma, no genera una reacción estándar, pues es relativo a las circunstancias. El hecho de descubrir una tercera persona en esta puede conducir al fin de la misma, agudizar las tensiones y discusiones o dar paso a segundas oportunidades (en algunas ocasiones).

En internet es viral un grupo de mexicanos por su vínculo amoroso que no está libre de controversia. Se trata de una relación polígama, en este caso compuesta por cinco personas, y que comenzó a raíz de una infidelidad. En sus redes sociales son conocidos como la familia Koplak y su historia suele desatar una ola de interrogantes y cuestionamientos.

Una relación de dos involucró a más integrantes (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Vladimir Vladimirov

La poligamia es definida por el portal Psicología y Mente como el tipo de vínculo en el cual son más de dos sus integrantes. Este concepto es dividido en otras subcategorías: poliandria y poliginia; en la primera es la mujer quien tiene varios hombres, mientras que en el otro vocablo es el individuo el que cuenta con varias parejas.

Así vive esta familia mexicana

En el caso de los Koplak todo comenzó hace aproximadamente 10 años, cuando una mujer llamada Andrea descubrió que su pareja, Gabriel, la engañaba y ahí todo cambió de rumbo. La razón por la que esta esposa decidió mantener su matrimonio no fue otra más que el conocer a Lorena, la amante.

“Gabriel tenía una novia y se casó con ella. Después conoció a Andrea y se descasó por su culpa. Luego ellos contrajeron nupcias, “duraron siete años en relación monógama, después me conoció a mí y yo era su amante”. Luego de esto “ellos decidieron abrir su relación por motivos de infidelidad y ahora estamos en poliamor”, dijo una de las integrantes.

En TikTok estas tres personas suelen compartir numerosos videos de cómo sobrellevan su día a día, además de responder las constantes preguntas hechas por los internautas. Algunas sobre por qué en la mayoría de videos no aparecen las otras dos integrantes de la relación, una de ellos aludió al vínculo poliamoroso entre Gabriel, Andrea y Lorena.

Ella se considera heterosexual (caso contrario ocurre contra las dos mujeres mencionadas), por lo cual su ‘unión’ solamente es con ese hombre.

Pareja convirtió infidelidad en el inicio de poliamor. - Foto: Getty Images

En una entrevista difundida por el canal de YouTube ISCO 360, este peculiar grupo se refirió a cómo manejan su caso con los menores de edad, pues la pareja ‘original’ tiene dos hijos. Según confesaron, poco a poco han empezado a comentarles sobre la existencia de diferentes tipos de “amor”.

“No es una relación tan abierta en nuestra casa, (…) no somos tan libres de estar; por ejemplo, libres que al abrazo o beso; ya que nuestros hijos todavía son pequeños y no tienen la madurez emocional (…) para entender”. Tampoco “existe jerarquía porque no se puede (…). Hasta la fecha saben que (las demás integrantes) son nuestras amigas”.

Ese tipo de vínculo generó controversia en redes sociales. - Foto: Getty Images / Jonathan Knowles

Gabriel, Andrea y Lorena afirman que hoy en día son “más felices” porque las mentiras e incertidumbre son cosa del pasado. En cuanto a Lorena, quien figuró como la ‘amante’ inicial, dijo que su tranquilidad se centraba en no tener que esconderse para salir con él.

Respecto a los comentarios en redes sociales, estos se cuentan en miles. “Yo estaba en un poliamor, pero no me avisaron, así no cuenta”. “Yo soy más feliz porque me quiero y me doy mi lugar”. “Y aun así podría existir la infidelidad, todas las relaciones son válidas, pero ninguna es la mejor”. “El tiempo quebrará esta relación (…), es la verdad”. “Se respetan sus decisiones, pero esto es solo conveniencia de él”.