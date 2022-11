Anthony Fauci dice que cooperará si los republicanos en EE. UU. inician investigación sobre el origen de la pandemia

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró este martes que cooperará con los republicanos de la Cámara de Representantes si finalmente inician una investigación sobre los orígenes de la pandemia de la covid-19.

“Si hay audiencias de supervisión, absolutamente cooperaré plenamente y testificaré ante el Congreso en el caso de que me lo pidan”, declaró Fauci durante una sesión informativa en la Casa Blanca.

“He testificado cientos de veces (...) en los últimos 40 años. Así que no tengo problemas para testificar. Podemos defender, explicar y respaldar todo lo que hemos dicho. No tengo nada que ocultar”, agregó el doctor en la que ha sido su última rueda de prensa en la Casa Blanca antes de dejar sus cargos públicos al finalizar el año.

En este sentido, afirmó que espera que lo recuerden por “haber dado todo de sí” en su trabajo. “Dejaré que otras personas juzguen el valor o no de mis logros, pero me gustaría que la gente recordara lo que he hecho; todos los días, durante todos estos años, he dado todo lo que tengo”, expresó el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Los legisladores republicanos prometieron en agosto abrir una investigación sobre los orígenes de la pandemia, incluyendo una testificación de Fauci en el caso de que el Partido Republicano ganase la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de período celebradas el 8 de noviembre.

Fauci se convirtió en el rostro de la respuesta a la pandemia en Estados Unidos, al ser el principal experto en enfermedades infecciosas bajo las administraciones del expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden.

El pasado viernes el Partido Republicano se hizo con el control de la Cámara Baja, alcanzando el umbral de 218 escaños, una semana después de que se celebrase la votación, permitiendo que los republicanos tengan la iniciativa legislativa del país.

En este sentido, la victoria en la Cámara Baja de la bancada republicana, que probablemente liderará el congresista Kevin McCarthy, pone fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes.

A pesar de que los sondeos pronosticaban una mayoría holgada de los republicanos en ambas cámaras ante la caída de la popularidad de Biden y el hecho de que la noche electoral arrancara con una victoria aplastante del gobernador Ron DeSantis en Florida, los demócratas han logrado unos resultados mejores de lo esperado, manteniendo el control del Senado y no perdiendo tantos asientos en la Cámara de Representantes.

¿La variante de covid “perro del infierno” podría causar un sexto pico de la pandemia en Colombia?

Ya es un hecho que la subvariante BQ.1 de la covid-19, conocida con el apodo de “perro del infierno”, empezó a circular en Colombia. Así lo reveló el Instituto Nacional de Salud (INS) en su último reporte de vigilancia.

Según sus datos, no solo llegó al país en las últimas semanas, sino que se ha convertido en la subvariante más común del coronavirus a nivel nacional, pues acumula uno de cada tres casos nuevos de covid-19.

Esta subvariante “perro del infierno” acumula el 34,6 % de los casos, la subvariante BA.5 cuentan con el 30,8 % y la BA.4 con el 15,4 %. Esto es clave porque esas últimas dos fueron las que propiciaron el quinto pico de la pandemia, que atravesó el país a mitad del presente año.

Mientras tanto, hay otras variantes que también están comenzando a circular, como la XBB, que estaba presente en el 3,8 % de las muestras recogidas por el INS.

Vale decir que, de acuerdo con la información compartida por el INS, ninguna de las nuevas subvariantes de coronavirus que han sido identificadas en el país ha demostrado ser más peligrosa que sus antecesoras.

El INS advirtió que no hay estudios que confirmen que las tasas de hospitalización o muerte por covid-19 son más altas para las personas que se contagien con los sublinajes de BQ.1 y XBB, con lo cual le dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

Eso sí, se espera que tengan un impacto en el número de contagios, algo que ya se está viendo en otros países.

#ÚltimaActualización Reporte de #VigilanciaGenómicaINS Se observa en el último reporte que siguen circulando en Colombia distintas variantes de Ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero éstas vienen siendo desplazadas por linajes de Ómicron BQ.1.x (34.6%). pic.twitter.com/UoTb5nINlt — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) November 22, 2022

“Si bien las reinfecciones se han convertido en una proporción cada vez mayor de todas las infecciones, esto se observa principalmente en el contexto de las infecciones primarias que no son de ómicron. Con la disminución de la respuesta inmunitaria de las oleadas iniciales de infección por ómicron y la evolución posterior de las variantes de ómicron, es probable que las reinfecciones aumenten aún más”, advirtió la OMS en un comunicado.

Por su parte, el epidemiólogo Jaime Ordóñez advirtió que “perro del infierno” es una variante que se difundió rápidamente en países como Estados Unidos. “¿Por qué se crean variantes? Porque el virus necesita estar vivo, va creando variantes y se mantiene vivo en la medida en que sea infeccioso”, explicó. Pero indicó que la letalidad es menor. “Si se mueren las mismas personas, con un mayor número de infectados, eso significa que la letalidad es más baja”, concluyó.