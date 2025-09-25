Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

El pasado miércoles 24 de septiembre, la actriz y productora estadounidense Jessica Chastain expresó su inconformidad tras la cancelación de la miniserie producida por Apple TV, The Savant.

El anuncio por parte de la productora sobre la postergación del estreno de la esperada serie se dio en medio del ajetreado clima político que atraviesa Estados Unidos.

Presuntamente, la decisión de Apple TV de cancelar o posponer el estreno de The Savant estaría relacionada con el activista político conservador Charlie Kirk, quien perdió la vida el pasado miércoles 10 de septiembre.

Jessica Chastain tiene un amplió reocrrido en Hollywood. (Foto de Jordan Strauss / Invision / AP) | Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

En la producción audiovisual, Chastain interpreta a una investigadora que se infiltra en diferentes foros de internet. Su personaje se hace pasar por una supremacista blanca en búsqueda de posibles extremistas. Además, en esta miniserie de ocho episodios, la reconocida actriz también desempeñó el papel de productora ejecutiva.

Originalmente, la producción iba a estrenarse el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, Apple TV apeló a una “cuidadosa consideración” como motivo de la decisión de postergar indefinidamente el lanzamiento de la esperada miniserie.

Ante esta situación, Jessica Chastain compartió un extenso mensaje en su cuenta de X, donde compartió su inconformidad.

“Quiero expresar lo mucho que valoro mi colaboración con Apple. Han sido unos colaboradores increíbles y respeto profundamente a su equipo”, indicó Chastain.

No obstante, añadió: “Dicho esto, quería comunicarme con ustedes para informarles que no estamos de acuerdo con la decisión de pausar el estreno de The Savant”.

I want to say how much I value my partnership with Apple. They’ve been incredible collaborators and I deeply respect their team. That said, I wanted to reach out and let you know that we’re not aligned on the decision to pause the release of The Savant. In the last five years… pic.twitter.com/qZyPXjYhbK — Jessica Chastain (@jes_chastain) September 24, 2025

“En los últimos cinco años, desde que realizamos el programa, hemos presenciado una cantidad desafortunada de violencia en Estados Unidos: (...) los intentos de asesinato del presidente Trump; (...) el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk; (...) y más de 300 tiroteos en escuelas en todo el país”, agregó la actriz.

Hasta el momento, Apple TV no ha dado a conocer la fecha en la que podría estrenarse la miniserie, dejando en suspenso a miles de fanáticos que esperaban su lanzamiento.