Suscribirse

Mundo

Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

Jessica Chastain criticó a Apple TV por aplazar del estreno de The Savant.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 10:47 p. m.
Jessica Chastain arrives at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Jessica Chastain estalla tras cancelación inesperada de su serie The Savant (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) | Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

El pasado miércoles 24 de septiembre, la actriz y productora estadounidense Jessica Chastain expresó su inconformidad tras la cancelación de la miniserie producida por Apple TV, The Savant.

El anuncio por parte de la productora sobre la postergación del estreno de la esperada serie se dio en medio del ajetreado clima político que atraviesa Estados Unidos.

Presuntamente, la decisión de Apple TV de cancelar o posponer el estreno de The Savant estaría relacionada con el activista político conservador Charlie Kirk, quien perdió la vida el pasado miércoles 10 de septiembre.

Entrada de Premios Oscars
Jessica Chastain tiene un amplió reocrrido en Hollywood. (Foto de Jordan Strauss / Invision / AP) | Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

En la producción audiovisual, Chastain interpreta a una investigadora que se infiltra en diferentes foros de internet. Su personaje se hace pasar por una supremacista blanca en búsqueda de posibles extremistas. Además, en esta miniserie de ocho episodios, la reconocida actriz también desempeñó el papel de productora ejecutiva.

Originalmente, la producción iba a estrenarse el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, Apple TV apeló a una “cuidadosa consideración” como motivo de la decisión de postergar indefinidamente el lanzamiento de la esperada miniserie.

Contexto: Los 3 mejores estrenos para ver hoy en Netflix, domingo 21 de septiembre

Ante esta situación, Jessica Chastain compartió un extenso mensaje en su cuenta de X, donde compartió su inconformidad.

“Quiero expresar lo mucho que valoro mi colaboración con Apple. Han sido unos colaboradores increíbles y respeto profundamente a su equipo”, indicó Chastain.

No obstante, añadió: “Dicho esto, quería comunicarme con ustedes para informarles que no estamos de acuerdo con la decisión de pausar el estreno de The Savant”.

“En los últimos cinco años, desde que realizamos el programa, hemos presenciado una cantidad desafortunada de violencia en Estados Unidos: (...) los intentos de asesinato del presidente Trump; (...) el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk; (...) y más de 300 tiroteos en escuelas en todo el país”, agregó la actriz.

Hasta el momento, Apple TV no ha dado a conocer la fecha en la que podría estrenarse la miniserie, dejando en suspenso a miles de fanáticos que esperaban su lanzamiento.

Contexto: Se estrenó Narcoterroristas: La nueva miniserie que expone a la organización criminal que gobierna a Venezuela

Además de su papel en The Savant, Jessica Chastain es reconocida como una de las actrices más influyentes de Hollywood en la última década. Ganadora del premio Óscar a mejor actriz por su interpretación en Los ojos de Tammy Faye (2021), también ha sido nominada en múltiples ocasiones por producciones como Historias cruzadas (2011) y La noche más oscura (2012).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pentágono convoca inusual reunión con cientos de oficiales: ¿qué trama la cúpula militar?

2. Esta es la última publicación de Angie Miller, la novia de B King, que estaría desaparecida en México

3. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

4. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

5. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Charlie KirkApple TVminiserie

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.