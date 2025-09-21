Suscribirse

Cultura

Los 3 mejores estrenos para ver hoy en Netflix, domingo 21 de septiembre

Estas producciones llegan al variado catálogo de la plataforma.

Redacción Semana
21 de septiembre de 2025, 11:42 p. m.
Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia.
Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia. | Foto: Getty Images

Este domingo 21 de septiembre promete ser un día cargado de novedades para los suscriptores de las plataformas de streaming, especialmente para quienes siguen de cerca el catálogo de Netflix, considerada una de las compañías líderes en distribución de películas, series y documentales en todo el mundo.

La plataforma, que ha logrado consolidarse por la variedad y cantidad de géneros que ofrece, busca sorprender nuevamente a sus fanáticos con estrenos que van desde el drama y la comedia hasta el thriller, la animación, el terror y el documental.

Netflix
Estrenos en Netflix | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Dentro de las producciones más esperadas se encuentra la miniserie argentina Las Maldiciones, una creación de tres episodios de Daniel Burman inspirada en la obra literaria de Claudia Piñeiro. Esta producción llega como una apuesta que combina el suspenso con el característico sello narrativo del creador.

Esta serie está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Francesca Varela, Mónica Antonópulos, Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.

  • Sinopsis: Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera.

Otro lanzamiento destacado es la producción surcoreana Tú y todo lo demás, una historia que explora las relaciones humanas a través del retrato de una amistad que se dio desde la adolescencia.

Contexto: Las funciones poco conocidas de Netflix que facilitan encontrar contenido con un solo clic

Detrás de esta propuesta se encuentran los guionistas Jo Yeong-min y Song Hye-jin, quienes debutan con la primera temporada de esta serie.

Vale la pena mencionar que dicha producción está protagonizada por Kim Go-eun, Park Ji-hyun y Kim Gun-woo, entre otros.

  • Sinopsis: Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular. | Foto: Getty Images

La lista de estrenos se completa con la serie sueca Diario de una chica experta en desastres de amor, dirigida por Mia Herngren y Tove Eriksen Hillblom.

Con siete capítulos, aborda de manera fresca y directa temas relacionados con la vida amorosa contemporánea, las aplicaciones de citas y las dificultades de vincularse con hombres caóticos.

Sinopsis: Aventuras de una noche, encuentros por apps y hombres caóticos... Las citas no son el fuerte de Amanda, pero aunque medio Malmö ha terminado con ella, no se da por vencida.

Contexto: Victoria Beckham sorprende en Netflix con confesiones de su vida y su matrimonio; revela la verdad

Algunos de los actores y actrices que tiene esta producción son: Carla Sehn, Moah Madsen, Ingela Olsson, Dilan Apak, Malou Marnfeldt, Zahraa Aldoujaili, Isac Calmroth, Johannes Lindkvist, Adam Dahlström y Kit Walker.

Con estas nuevas producciones, Netflix reafirma su estrategia de apostar por series internacionales que conectan con distintos públicos y culturas.

