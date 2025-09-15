Suscribirse

Mundo

Se estrenó Narcoterroristas: La nueva miniserie que expone a la organización criminal que gobierna a Venezuela

La serie se presenta con un formato innovador: capítulos de un minuto de duración que se pondrán ver a través de una cuenta de Instagram.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 4:46 p. m.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus despreciables crímenes”, fiscal Pam Bondi.
El Cartel de los Soles | Foto: AP

Narcoterroristas, una miniserie de diez capítulos, se estrenó para exponer la dura realidad de Venezuela, mostrando que el país está controlado por el Cartel de los Soles, una organización criminal liderada por el propio Nicolás Maduro, a quien se le acusa de narcotráfico, terrorismo, persecución y tortura.

Contexto: Donald Trump se pronuncia sobre un posible ataque al Cartel de los Soles en Venezuela: “Ya lo averiguarán”

Esta serie, creada por la agencia argentina Methodo, tiene un formato innovador: se presenta en microcontenidos de un minuto de duración, diseñados para verse exclusivamente en su cuenta de Instagram, @narcoterroristasvzla. El objetivo es informar de manera directa sobre las operaciones de esta estructura criminal y su impacto en la seguridad regional.

Patricio Hernández, CEO de Methodo, afirmó que después de un viaje a Venezuela, sintió la necesidad de dar a conocer esta “historia de terror” para que el mundo comprenda el sufrimiento de los venezolanos. Cada episodio revela a los líderes y las redes del cartel, planteando preguntas clave sobre su funcionamiento y las acciones de la comunidad internacional para detenerlos.

Relevancia del Cartel de los Soles:

El Cartel de los Soles se ha convertido en una de las noticias con mayor relevancia desde que el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con el presidente Donald Trump, le declararon la guerra al Cartel y a Nicolás Maduro, quienes aseguran que es la cabecilla de dicha organización criminal.

Contexto: Pese a la evidencia que maneja EE. UU., Gustavo Petro insiste en que el cartel de los Soles en Venezuela es “ficticio”

Junto con Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y el Congreso de Perú se suman a los países que reconocen esta organización como narcotraficantes criminales.

El Cartel estaría conformado por altos mandos del régimen chavista: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes se han afianzado con el negocio del narcotráfico como sustento y lo han promovido por todo el territorio venezolano. Además, se les atribuyen crímenes como, tráfico de minerales, petróleo y seres humanos.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images

Al Cartel también se le atribuyen alianzas con grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN, otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y los carteles mexicanos. El Cartel de los Soles ya ha sido calificada por Estados Unidos como una organización criminal y terrorista por Estados Unidos.

Contexto: Vox lanza campaña para que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como organización terrorista transnacional

La recompensa por la captura de Nicolás Maduro es de 50 millones de dólares, lo que la convierte en la más alta en la historia de Estados Unidos. Este monto duplica la recompensa que se había ofrecido en su momento por Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sofía Vergara alarmó con foto de sus ojos y expuso porque no fue a importantes premios: “No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”

2. El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

3. Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

4. Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

5. Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cartel de los solesNicolás MaduroDonald TrumpserieInstagram

Noticias Destacadas

x

Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

Redacción Mundo

Congresista de EE. UU. advierte que Maduro solo tiene tres opciones: “Que se largue, la cárcel o acabar en una bolsa plástica”

Redacción Mundo
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus despreciables crímenes”, fiscal Pam Bondi.

Se estrenó Narcoterroristas: La nueva miniserie que expone a la organización criminal que gobierna a Venezuela

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.