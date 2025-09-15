Se estrenó Narcoterroristas: La nueva miniserie que expone a la organización criminal que gobierna a Venezuela

Narcoterroristas, una miniserie de diez capítulos, se estrenó para exponer la dura realidad de Venezuela, mostrando que el país está controlado por el Cartel de los Soles, una organización criminal liderada por el propio Nicolás Maduro, a quien se le acusa de narcotráfico, terrorismo, persecución y tortura.

Esta serie, creada por la agencia argentina Methodo, tiene un formato innovador: se presenta en microcontenidos de un minuto de duración, diseñados para verse exclusivamente en su cuenta de Instagram, @narcoterroristasvzla. El objetivo es informar de manera directa sobre las operaciones de esta estructura criminal y su impacto en la seguridad regional.

Patricio Hernández, CEO de Methodo, afirmó que después de un viaje a Venezuela, sintió la necesidad de dar a conocer esta “historia de terror” para que el mundo comprenda el sufrimiento de los venezolanos. Cada episodio revela a los líderes y las redes del cartel, planteando preguntas clave sobre su funcionamiento y las acciones de la comunidad internacional para detenerlos.

Relevancia del Cartel de los Soles:

El Cartel de los Soles se ha convertido en una de las noticias con mayor relevancia desde que el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con el presidente Donald Trump, le declararon la guerra al Cartel y a Nicolás Maduro, quienes aseguran que es la cabecilla de dicha organización criminal.

Junto con Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y el Congreso de Perú se suman a los países que reconocen esta organización como narcotraficantes criminales.

El Cartel estaría conformado por altos mandos del régimen chavista: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes se han afianzado con el negocio del narcotráfico como sustento y lo han promovido por todo el territorio venezolano. Además, se les atribuyen crímenes como, tráfico de minerales, petróleo y seres humanos.

Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images

Al Cartel también se le atribuyen alianzas con grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN, otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y los carteles mexicanos. El Cartel de los Soles ya ha sido calificada por Estados Unidos como una organización criminal y terrorista por Estados Unidos.