Argentina: tercer día de juicio a jóvenes de equipo de rugby por homicidio a golpes de muchacho humilde

En el tercer día del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa declaró Pablo Ventura, un joven deportista de 24 años acusado por los integrantes de un equipo de rugby de ser el responsable del homicidio de Baez, de 18 años.

Baez Sosa murió en enero de 2020, presuntamente tras recibir decenas de golpes al salir de una discoteca, por ocho jóvenes jugadores de rugby, cuyo juicio inició este lunes.

El caso ha conmocionado a Argentina desde que sucedió y ha abierto una discusión sobre los privilegios de unas clases sociales frente a otras. Mientras que el grupo de victimarios corresponde a familias económicamente pudientes, Báez Sosa era extranjero y pertenecía a una familia humilde.

Báez tenía 18 años cuando murió y acababa de inscribirse a un plantel de educación superior para iniciar estudios de Derecho. Era el único hijo de una pareja de inmigrantes paraguayos. Su padre trabaja como empleado de construcción y la madre es cuidadora de adultos mayores, de acuerdo con el diario local argentino El Clarín.

Una detención injusta

Pablo Ventura, quien estuvo detenido durante algunos días después de las acusaciones de quienes hoy están en juicio, recordó este miércoles 4 de enero el momento en que se enteró de las acusaciones.

“Estaba en mi casa. Era sábado por la tarde. Me vinieron a buscar de la Policía, me llevaron a la DDI de Campana. No estaba esposado ni nada. Me incautaron el celular”, relató Pablo Ventura sobre el momento de su detención”, de acuerdo con el diario El Clarín.

Una emboscada

Hoy también declaró uno de los amigos de la víctima, Luciano Bonamaison, actualmente de 22 años. Bonamaison aseguró que uno de los jóvenes acusados, exactamente Maximo Thomsen, fue quien le dio a Fernando una patada que resultó mortal.

Ocho jóvenes en juicio acusados de haber matado a golpes a Fernando Báez de 18 años, en enero de 2020. - Foto: Imágenes compartidas por el medio ámbito

“Cerca de la barra, nos dijeron que habían tenido uno pelea con Luciano Pertossi. Los sacaron, cruzamos y le preguntamos a Fernando qué había pasado. Y cuando nos estaba contando, hubo una especie de emboscada. Nos rodearon a todos. Yo vi a siete, ocho. Vi cuando Máximo Thomsen le pega una patada a Fernando con odio, brutalidad y con intención de matarlo”, señaló durante el juicio, que el día de ayer tuvo que ser interrumpido por la descompensación de la madre de Baez, ante las evidencias de video que mostraron los abogados.

“Fueron todos directo a él. Cuando nos acercábamos, nos sacaban. Fueron a él”, afirmó Bonamaison, quien además añadió lo que se ha dicho de manera reiterada desde el inicio de las acusaciones que los jóvenes le gritaron al muchacho paraguayo insultos racistas: “Vamos, vamos, mátenlo al negro de mierda”.

Después de tres años inicia el juicio por el crimen de un joven de 18 años, presuntamente a manos de los integrantes de un equipo de rugby (en la foto). - Foto: Imagen compartida en twitter por @BrissioMauro

De acuerdo con el Clarín, otro de los amigos de Fernando Báez también relató los hechos iniciales y aseguró que a él llegaron a pegarle por detrás: “Estábamos como en una ronda (círculo) mientras nos contaba por qué lo habían sacado. Estábamos esperando a otros para irnos a dormir y en ese momento siento una piña (un golpe), de espaldas, en el oído y pómulo derecho que me deja aturdido”.

Golpes a turnos

Claudio Alejandro Muñoz, quien trabajaba como jefe de seguridad de la bolera Brique en donde inicialmente se reunieron los jóvenes, dio detalles del brutal ataque sufrido por Fernando.

De acuerdo con Muñoz “los rugbiers se turnaban: unos cubrían a los amigos y otros le pegaban a Fernando”.

El testigo aseguró: “Nunca vi nada igual. Hace 20 años que laburo (trabajo) en esto y jamás vi una cosa así. Una saña brutal. Veía patadas, patadas y patadas” afirmó.

Este miércoles también fue protagonista Fernando Burlando, un reconocido litigante argentino a quien el muchacho admiraba y que inspiró su decisión vocacional.

Burlando, quien hoy está defendiendo a la familia del joven de manera gratuita, declaró a la prensa que había sufrido un gran disgusto porque los acusados se habían reído en algún momento del juicio: “Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: ¿De qué se ríen, hijos de puta?” aseguró conmovido ante los medios.