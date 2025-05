Así es la punga que existe en el Vaticano entre liberales y conservadores por el papado. ¿Quién reemplazará a Francisco?

Francisco tomó por sorpresa al mundo cuando, en 2013, se convirtió en el primer papa argentino y jesuita de la historia. Pero más allá de la sorpresa por su aterrizaje inédito en el Vaticano, él empezó a romper con estructuras que parecían intocables para las ramas más conservadoras dentro de la religión. No quiso llevar ostentosos objetos, renunció a tronos, limusinas y joyas, y siempre se enfocó en no comportarse como un monarca intocable, sino como un ser humano más.

Esta no fue la única transformación del papa Francisco. Hubo otras que causaron molestias entre el sector más radical de la Iglesia católica. Por ejemplo, aprobó bendecir a las parejas homosexuales y brindar sacramento a los divorciados. Todo esto, además de su abierta lucha contra las injusticias en el mundo y tomar un papel mucho más protagónico en cuestiones como el cambio climático o sus opiniones sobre las guerras que han asolado al mundo.

Con su fallecimiento el pasado 21 de abril, el pontífice argentino deja un hueco difícil de llenar, pero que a partir de este miércoles 7 de mayo tendrá a 133 cardenales votando para elegir a su sucesor en medio de la pugna que se vive entre liberales y conservadores para sentar su posición con la elección de un nuevo papa. Pero esta no es una confrontación coyuntural. Se trata de una lucha que se ha venido librando en los pasillos del Vaticano durante la última década.

Cardenal revela detalles de las reuniones diarias con sus pares antes de elegir al nuevo papa: no quiere a un “imitador” de Francisco

Contexto: Cardenal revela detalles de las reuniones diarias con sus pares antes de elegir al nuevo papa: no quiere a un “imitador” de Francisco

En opinión del vaticanista Hernán Olano, en diálogo con SEMANA, la división existe y es significativa, aunque no necesariamente en términos ideológicos rígidos como en la política secular, sino más bien en visiones pastorales y eclesiológicas. “Muchos cardenales buscan un punto medio, pero hay un bloque minoritario muy crítico con el rumbo actual, como se vio en las ‘dubia’ formuladas por algunos cardenales antes del Sínodo de la Sinodalidad”, señala el experto.

Cónclave | Si pasan los días y no hay papa, ¿cuál es el plan B para elegirlo?

Contexto: Cónclave | Si pasan los días y no hay papa, ¿cuál es el plan B para elegirlo?

La tensión es evidente en temas como la liturgia tradicional, el rol de las mujeres, la bendición de parejas en situaciones irregulares y el enfoque sobre el celibato y los ministerios. Para muchos fieles, esto no es solo un conflicto ideológico, sino una batalla por el alma y el futuro de la Iglesia católica. Aunque también existe la creencia de que el papa Francisco cambió la forma en la que se ve a los pontífices para siempre.

“Difícilmente, un papa, sea de la línea que quede, va a volver al Palacio Apostólico. Sería impopular después de un papa que brilló por su humildad, por sus zapatos negros y rotos. Francisco renunció a la limusina, viajaba en transporte público cuando no tenía que estar tan protegido por la seguridad. También va a ser difícil que un papa vuelva a colocarse algunas prendas o a usar la indumentaria que usaron los papas anteriores, como los zapatos rojos”, asegura el padre José Yamid Castiblanco, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Javeriana.

¿Preparado para el futuro?

Pero más allá de que algunas figuras se han hecho muy famosas en redes sociales, el destino del Vaticano estará en las manos de los 133 cardenales electores, de los cuales más de un centenar fue electo por el papa Francisco, en lo que se cree que fue una maniobra del argentino para asegurar que el destino de la Iglesia quedara en manos de reformistas o al menos de centristas, y no de conservadores.

“Francisco amplió la representatividad de Asia, África y América Latina, eligió obispos con sensibilidad social, cercanos al pueblo, no necesariamente teólogos famosos ni curiales poderosos. Esto le da una base sólida de electores que simpatizan con su visión, aunque no todos piensan igual en todo. Sin embargo, el Espíritu Santo y las dinámicas internas del cónclave hacen que la elección no sea matemática: puede haber sorpresas, alianzas inesperadas o una búsqueda de equilibrio que termine eligiendo a alguien de perfil conciliador”, puntualiza Olano.