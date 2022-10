Así fue la estafa del huevo con la que una mujer robó más de 170 millones de pesos

Un caso popular de estafa se ha popularizado durante las últimas semanas en Perú. En el último caso conocido se habría logrado captar más de 37 mil dólares, lo que equivale actualmente a más de 177 millones de pesos, solamente convenciendo a conocidos con una supuesta venta de huevos.

Según los medios locales, una mujer de 24 años, identificada como Keren Areli Bocanegra Bustamante, habría sido la que planeó la estafa embaucando a miembros de una iglesia cristiana y otros conocidos de su colegio para que le “colaboraran” con un nuevo emprendimiento, y al ser supuestamente hija de un pastor evangélico, entonces cientos de personas le habrían creído.

La mujer engañaba a sus amigos demostrando buenas entradas de dinero; al parecer, enviaba fotografías a sus víctimas mostrándoles “fajos de billetes” al lado de canastas de huevos. Luego de esto, pedía una inversión y prometía ganancias del doble, es decir, si una persona invertía 4 soles, entonces supuestamente recibía 8 soles, según informó el programa de televisión local Domingo al Día.

Se estima que 30 personas cayeron en la estafa, incluso, uno de los afectados expresó que había invertido el dinero de sus estudios y luego de esto, Bocanegra lo bloqueó en las redes sociales y se desapareció, por lo que la víctima perdió la plata y se quedó sin poder continuar con sus estudios.

“Me estafó y me bloqueó. Me dejó sin estudios, estaba por graduarme”, indicó la víctima para Latina, un medio peruano. Otro agregó: “Nosotros depositamos la confianza porque era hija del pastor. Entonces ella nos cuenta de este supuesto negocio. Se le dio el dinero en efectivo, que fueron más de 1.000 dólares”, para el medio citado.

“Explicó cómo era el negocio y como ella sabía tanto, porque sabía cómo se lava los huevos, cómo se lavan los quesos, los lotes que se invertía y cuánto era la ganancia de la inversión”, indicó una de las víctimas para el programa de televisión. Mientras que otra persona afirmó: “Inviertes S/ 4 mil y te voy a dar una ganancia de S/ 8 mil, S/ 9 mil aproximados”.

Incluso, Bocanegra enviaba fotografías mientras, supuestamente, vendía los huevos, lo que daba seguridad a sus víctimas sobre la “producción del dinero”. “Me mandaba fotos de los camiones donde supuestamente era su paradero. ‘Estoy acá en el mercado, estoy vendiendo, estoy reproduciendo tu dinero’”, indicó uno de los afectados al programa citado.

Hombre construye un particular puente entre sus dos casas

La red social TikTok se presta para encontrar rarezas de todo tipo. Algunos las crean, para dejar boquiabiertos a sus seguidores, mientras otros solo comparten. También hay quienes ven peligro en ellas. Para muestra, un botón: el video de dos casas a las que une un puente que atraviesa la calle.

Un video viral en el Perú da cuenta de cómo un habitante del Secocha, un sector minero de Arequipa, construyó un puente para unir las dos casas de la que es dueño. Y, aunque algunos vieron con humor la imaginación del propietario, otros plantearon el riesgo que implica: no solo dudan de su resistencia, sino que señalan su cercanía con cables de alta tensión.

Aunque poco se sabe del dueño de la obra arquitectónica, cuyo piso parece hecho con tablones, en TikTok no dejan de reaccionar, empezando por quien compartió el video, Jorge Luis Ludueña, al agregar en la descripción: “Cuando tienes dos casas y quieres evitarte la fatiga de bajar y volver a subir”.

Por supuesto, también hay quienes argumentan que la obra es ilegal, dado que quien construyó el puente solo es propietario de las casas, pero no del espacio entre ellas; además, consideran que una falla en el puente podría ser desastroso, todavía más si hay alguien del vecindario caminando por la estrecha calle bajo él.

“Eso es ilegal, no es el dueño de los aires de la calle”, “¿No es peligroso? Es una estructura de metal y está cerca de cables de energía eléctrica”, se lee en un comentario acerca de la grabación, que suma ya un millón de reproducciones. “No solo es peligroso, sino ilegal”, dice otra de las reacciones.

Hubo, además, quienes plantearon que obras de este tipo “solo pasan en Perú”.