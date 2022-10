“Así o más ebrio”: pasajeros denuncian a conductor del metro de Ciudad de México

Sorpresa causó entre los usuarios de una de las líneas del sistema metro de Ciudad de México un hecho que involucra al conductor de uno de los vagones, quien, al parecer, operaba la máquina con unas copas de trago en la cabeza.

Así lo hicieron saber a través de redes sociales, en videos en los que se puede ver cuando el operario era conducido por la policía tras ser detenido en el interior de la cabina del vagón.

En medio de la acción de las autoridades, usuarios que se encontraban en el lugar comenzaron a gritarle: “Velo como viene, así o más ebrio”, “Viene superebrio el conductor”, “Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado”.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió en la línea 2, en la estación Xola. Testigos señalaron que se dieron cuenta del estado del conductor del vagón cuando abrió una de las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros, lo que significó un riesgo para los mismos. Situación que fue alertada por los usuarios.

“Contexto: estoy en metro Xola. El conductor venía ebrio y abrió las puertas del lado equivocado. Ya lo detuvieron y lo bajaron”, escribió en su cuenta de Twitter Lys du Saint, quien publicó un video del interior del vagón.

Ya lo detuvieron y lo bajaron.#MetroCDMX #Irresponsable

Cuatro funcionarios y uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) sacaron al operario de la cabina y lo condujeron a una de las instalaciones del metro donde se le adelantó la prueba de alcoholemia. Todo el proceso de traslado fue grabado por usuarios del sistema, quienes compartieron la situación en las redes sociales.

“Un conductor de la Línea 3 del Metro de Ciudad de México fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial por conducir en estado de ebriedad. Los usuarios denunciaron que abrió las puertas del lado contrario al que deberían salir. Fue relevado de su cargo”, informó Noticias y Tendencias al publicar una foto del momento en el que el operario era trasladado por los uniformados.

Fue relevado de su cargo.

“Eres un peligro para la comunidad, no te escondas”, fue una de las frases que se alcanzan a escuchar como reproche al hombre.

“Durante prueba de alcoholemia, el conductor del Metro de nombre Erik que iba briago en la L2 y detenido en la estación Xola, este día, pide ‘paro’ para que no lo corran, dice”, señaló el periodista Tavo Ojeda en su cuenta de Twitter.

Durante prueba de alcoholemia, el conductor del @MetroCDMX de nombre Erik que iba briago en la L2 y detenido en la estación Xola, este día, pide 'paro' para que no lo corran, dice.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, solicitó el conductor quien, de esta manera, pedía ayuda para evitar que lo despidieran.

Por su parte, el director del metro, Guillermo Calderón, señaló que “respecto al conductor que abrió las puertas de manera indebida en L2, les informo que fue relevado de manera inmediata y trasladado a la prueba de alcoholemia”.

Y añadió que, “en caso de resultar positivo se le aplicará la sanción correspondiente que implica la baja definitiva del servicio”

Respecto al conductor que abrió las puertas de manera indebida en L2, les informo que fue relevado de manera inmediata y trasladado a la prueba de alcoholemia, en caso de resultar positivo se le aplicará la sanción correspondiente que implica la baja definitiva del servicio. — Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro) October 19, 2022

Igualmente, anunció que “asimismo, será investigado el personal operativo involucrado y en caso de haber incurrido en alguna irresponsabilidad, también serán aplicadas las sanciones correspondientes”.