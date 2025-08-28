Suscribirse

Así reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la pelea a golpes entre senadores en México

El video de los senadores ha circulado por medios y redes sociales, lo que generó diversidad de críticas.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 6:28 p. m.
Sheinbaum reacciona ante la pelea de los congresistas
Sheinbaum reacciona ante la pelea de los senadores | Foto: Getty/Redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de “lamentable” la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles dos senadores tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en el país.

Contexto: El inusual pedido de la presidenta de México a Donald Trump tras declaración del Mayo Zambada

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor, Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Es muy lamentable que haya ocurrido esto”, afirmó la mandataria en su conferencia matinal, al condenar “la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado”.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la inauguración de una unidad de medicina familiar en San Nicolás de los Garza, estado de Nuevo León, México, el 30 de noviembre de 2024.
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al incidente de los senadores como "un hecho muy lamentable". | Foto: AFP

Sheinbaum enfocó sus críticas sobre el senador Alejandro Moreno, quien es también presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), al que señaló como responsable de iniciar la trifulca.

“Ellos [el PRI] hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país. Lo que pasó ayer, pues, muestra lo que son: un autoritarismo enorme”, agregó la jefa de Estado.

Contexto: México entrega a EE. UU. peligrosos narcos de “alto perfil”, después de que Trump autorizará uso militar contra carteles en América Latina

Fernández Noroña anunció el miércoles que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y que solicitará se le retire el fuero como legislador. Por su parte, Moreno acusó a Fernández Noroña de iniciar la agresión. “Él fue el que inició la agresión, lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos”, dijo en un video en su cuenta de X.

Pelea de congresistas mexicanos
Pelea de congresistas mexicanos | Foto: AFP

Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción cuando gobernó el estado de Campeche (2015-2019), mientras Noroña es blanco de críticas luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos 640.000 dólares, lo que contravendría la prédica de austeridad que enarbola el oficialismo de izquierda.

Además, un trabajador del Senado, Emiliano González, resultó lesionado durante la confrontación. Intentaba documentar los hechos con una cámara 360° cuando fue empujado y golpeado, y sufrió lesiones que requirieron atención médica, de acuerdo con el medio Infobae.

Contexto: Kristi Noem anuncia medidas para complicar el cruce en la frontera entre Estados Unidos y México

La pelea dañó la percepción pública del Senado mexicano. Videos y fotografías del enfrentamiento circularon ampliamente en medios y redes sociales, generando críticas ciudadanas sobre el deterioro del debate legislativo y el uso de la violencia en lugar de argumentos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazan las acusaciones que realizó recientemente, Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazan la operación de Estados Unidos en Venezuela. | Foto: Montaje con fotos: 1foto X:@Claudiashein/ 2 foto AFP

Así mismo, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

México ha manifestado de forma contundente su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, calificándolo como una violación a los principios de no intervención y autodeterminación que rigen su política exterior.

Con información de AFP...

