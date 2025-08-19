Suscribirse

Mundo

Así son las estrictas nuevas normas que deberán cumplir los estudiantes en El Salvador de Nayib Bukele

Los estudiantes deben asistir a la escuela con un uniforme limpio y ordenado, un corte de cabello apropiado y una presentación personal correcta.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

19 de agosto de 2025, 11:16 p. m.
Así son las estrictas nuevas normas que deberán cumplir los estudiantes en El Salvador de Nayib Bukele
Así son las estrictas nuevas normas que deberán cumplir los estudiantes en El Salvador de Nayib Bukele. | Foto: Freepik

Karla Trigueros, la ministra de Educación de El Salvador, anunció la implementación de nuevas medidas disciplinarias para estudiantes y directivos de centros educativos públicos en el país.

El anuncio se realizó a través de un memorándum dirigido a los directores escolares, en el que se detallan las normas de conducta y presentación personal.

De acuerdo con las nuevas normas, los estudiantes deben asistir a la escuela con un uniforme limpio y ordenado, un corte de cabello apropiado y una presentación personal correcta. El memorándum del 18 de agosto también establece que deben ingresar en orden y saludar respetuosamente.

Contexto: Nayib Bukele inauguró base operaciones de Google en El Salvador

“La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes”, advirtió, además, la ministra de Educación.

El presidente Nayib Bukele compartió la publicación, indicando que “para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. Dios Unión Libertad”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había impulsado la medida
Así son las estrictas nuevas normas que deberán cumplir los estudiantes en El Salvador de Nayib Bukele | Foto: Getty Images

Según el presidente, la ministra está encargada de “preparar a las futuras generaciones para hacer frente a los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad”.

El nombramiento de Karla Trigueros, una militar de carrera, como ministra de Educación, ha provocado varias reacciones. Según el periódico El Mundo El Salvador, el nombramiento fue criticado por el Frente Magisterial Salvadoreño, una organización de maestros de escuelas públicas.

Contexto: “Rata”: Diosdado Cabello estalla contra Nayib Bukele, lo tilda de secuestrador y lo reta en su programa en vivo

“Es preocupante que la nueva ministra sea un agente militar”, dijeron en referencia a que la designación podría implicar una influencia desmedida de las Fuerzas Armadas en el ámbito educativo, según un posteo en redes sociales.

Además de las preocupaciones expresadas por el Frente Magisterial Salvadoreño, otros medios y analistas también han reaccionado al nombramiento.

El diario salvadoreño Diario Co Latino indicó que la designación de Trigueros “demuestra la militarización de la educación pública salvadoreña, como sucedió durante las dictaduras militares en el pasado”.

x
Así son las estrictas nuevas normas que deberán cumplir los estudiantes en El Salvador de Nayib Bukele | Foto: Getty Images

Algunos críticos han señalado que, aunque Trigueros es una profesional con formación como médica y capitán, no tiene experiencia previa en la gestión educativa.

Contexto: Nicolás Maduro estalla contra Nayib Bukele: lo acusa de ser agente de Estados Unidos y de “secuestrador” con “campos de concentración”

Por su parte, el presidente Nayib Bukele ha defendido la decisión argumentando que, para construir un mejor país, se deben “romper paradigmas”. Bukele ha enfatizado que la nueva ministra posee las habilidades de liderazgo y disciplina necesarias para “impulsar una transformación profunda” en el sistema educativo.

El nombramiento de la ministra de Educación de El Salvador, al ser una militar de carrera, juntos con las nuevas medidas que ha implementado, han generado controversia a nivel mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claire’s se reestructura bajo el Capítulo 11: el icónico minorista para adolescentes lucha por sobrevivir

2. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

3. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

4. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

5. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EducaciónEl SalvadorNayib Bukele

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.