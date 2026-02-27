Ataque a Irán: los posibles escenarios para Estados Unidos ante una escalada del conflicto

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, vuelve a cobrar fuerza la pregunta sobre la posibilidad de un eventual ataque contra Teherán.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado múltiples advertencias públicas contra el gobierno iraní, elevando el tono de su discurso y aumentando la incertidumbre en Medio Oriente.

Sin embargo, en paralelo a estas declaraciones, se han llevado a cabo conversaciones indirectas en Ginebra, en la residencia del embajador de Omán.

De acuerdo con reportes diplomáticos, las delegaciones lograron “progresos” en las conversaciones celebradas este jueves 26 de febrero. Así lo afirmó el canciller iraní, Abás Araqchi, tras las negociaciones indirectas orientadas a evitar una escalada del conflicto.

En este contexto, el centro de estudios Atlantic Council publicó un análisis en el que plantea tres escenarios probables ante una eventual intensificación de la confrontación.

Escenario 1: Alí Jamenei no cede en lo nuclear

El primer escenario contempla que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, no ofrezca un acuerdo sólido, especialmente en lo relacionado con el enriquecimiento de uranio.

Según el análisis, Teherán podría estar utilizando las negociaciones para ganar tiempo, en un contexto de debilidad estratégica marcado por sanciones económicas y presión militar acumulada.

No obstante, el informe considera poco probable que Irán acepte la exigencia de Estados Unidos de renunciar por completo a su programa de enriquecimiento, un punto que seguiría siendo el principal obstáculo y mantendría latente el riesgo de una escalada.

Escenario 2: Un acuerdo débil y un posible ataque israelí

El segundo escenario plantea que, si Trump acepta un acuerdo considerado débil, Israel podría decidir actuar por su cuenta. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado en distintas ocasiones que no permitirá que Irán avance en su capacidad nuclear.

El análisis recuerda que, en contextos de negociaciones previas, Israel ha adoptado decisiones militares sin esperar una postura definitiva de Washington, lo que podría volver a tensar la relación bilateral.

Además, el escenario político interno en Israel podría llevar a Netanyahu a priorizar una acción militar. Esto implica que cualquier acuerdo no dependería únicamente de la Casa Blanca, sino también de los cálculos estratégicos en Jerusalén.

Escenario 3: Tres vías de acción para Estados Unidos

El tercer escenario describe tres posibles respuestas por parte de Washington. La primera, denominada “Aplicar”, consistiría en realizar ataques limitados contra la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, con un carácter punitivo, pero sin escalar hacia una guerra abierta.

La segunda opción, denominada “Degradar”, implicaría una campaña más amplia contra la infraestructura nuclear y militar iraní, con el objetivo de debilitar sus capacidades estratégicas en el mediano plazo.

La tercera, “Eliminar”, sería la más extrema: un golpe directo contra el liderazgo del régimen iraní para intentar desarticular su estructura de poder, una decisión que supondría un alto riesgo de confrontación regional.

Mientras tanto, se prevé una nueva ronda de negociaciones la próxima semana, centrada en los aspectos técnicos del programa nuclear iraní. En paralelo, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar en Oriente Medio y ha recomendado la salida del personal no esencial de su embajada en Israel.