Ataque de Irán a hospital en Israel deja más de 40 heridos: Netanyahu culpa al líder supremo y asegura que “pagará por sus crímenes”

En el séptimo día del conflicto sin precedentes entre los dos archirrivales de Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Israel, no descartó una acción militar para desbaratar el programa nuclear de Irán, acusado, pese a sus desmentidos, de intentar fabricar el arma atómica.

El ministro de Defensa de Israel dijo poco después que al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, “ya no se le puede permitir seguir existiendo”, según afirmó. “El cobarde dictador iraní (...) disparó deliberadamente contra hospitales y edificios residenciales en Israel. Se trata de uno de los crímenes de guerra más graves, y Jamenei tendrá que pagar por sus crímenes”, había declarado previamente el mismo ministro, Israel Katz.

Donald Trump aseguró el miércoles que aún no había tomado una decisión sobre una posible participación de los Estados Unidos en los ataques de Israel contra Irán, afirmando ante la prensa: “Podría hacerlo o podría no hacerlo”. “No he tomado (una decisión) definitiva”, dijo más tarde.