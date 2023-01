Continúan las fuertes protestas en Perú: resguardan las calles para evitar que lleguen al Congreso

Las fuertes protestas en Perú de parte de quienes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte continúan, después de que este jueves iniciara una gran marcha a la que se denominó como “La toma de Lima”, que se caracterizó porque cientos de personas son transportadas en buses y distintos vehículos a Lima, la capital del país, que en el inicio de las marchas parecía lejana a los hechos.

La Policía dispara gases lacrimógenos durante las protestas esta noche del viernes 20 de enero en Lima. - Foto: AP

En Lima, las marchas iniciaron hacia las 5:00 de la tarde. Tal como sucedió el día de ayer, un contingente policial resguarda en Lima las calles aledañas al Congreso de la República para evitar que los manifestantes lleguen hasta el Congreso.

Manifestantes de oposición al Gobierno marchan en Lima, Perú, el viernes 20 de enero de 2023. - Foto: AP

En la provincia de Puno se registra el incendio de un puesto policial, ante lo cual varias comisarías de policía tuvieron que ser cerradas y evacuadas. También en Puno se registran incendios en almacenes de cadena.

Ataques a periodistas

En la jornada de este viernes 20 de enero se han presentado distintos hechos violentos, uno de ellos lo registró el diario La República de Perú, que presentó imágenes que muestran a los manifestantes atacando a un videorreportero que cubría las marchas.

De acuerdo con el medio, los manifestantes destruyeron sus equipos de trabajo como el celular, el micrófono, receptor y otros elementos. El reportero dijo: “Procedí a correr. Me tiraban palazos, me emboscaron, me tiraron al suelo y me agarraron a patadas”.

Un cartel muestra las personas que habrían muerto durante las protestas en Ayacucho. - Foto: AP

El Colegio de Periodistas se manifestó frente a estos hechos y condenó la violencia de manera clara, con un comunicado emitido este viernes en la noche: “Nuestra Orden manifesta su condena absoluta y exige a la Policía proteger a los periodistas y al Ministerio Público investigar y sancionar a los desadaptados”, se lee en su comunicado.

Los ataques contra periodistas se han hecho más duros con el paso de los días, desde que iniciaron las protestas, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso, ante lo cual resultó destituido.

El ministro de Defensa reveló este jueves la disposición del Gobierno nacional para declarar el Estado de emergencia, por un período de 30 días en la totalidad del territorio, coincidiendo con la fecha convocada para la llamada “Toma de Lima” que al parecer, no se tratará de un día específico, sino que se extenderá.

¿A qué se le llama “La toma de Lima”?

Lima, capital de Perú, había sido de las ciudades menos afectadas por las manifestaciones que iniciaron con la destitución de Castillo. Sin embargo, cada vez más ha sido escenario de manifestaciones y, este jueves, se materializaron por completo con el movimiento que se llamó “La toma de Lima”.

“La toma de Lima” fue una iniciativa lanzada por distintas organizaciones y colectivos, cuyo punto más importante es la exigencia de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Pedro Castillo y fue designada por el Congreso tras la destitución del expresidente. Las organizaciones piden, además, la convocatoria inmediata de elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, así como el Congreso.

En un carro llevan el ataúd de una persona que habría muerto en Arequipa, según los medios, el pasado jueves. - Foto: AP

La convocatoria, inicialmente, fue enarbolada por comunidades indígenas y agrupaciones vecinales y estudiantiles del sur del país, pero más adelante se sumaron los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Confederación General de Trabajadores del Perú, que habló de un paro nacional este jueves, que terminó coincidiendo con la “Toma de Lima”.

En días recientes, caravanas de vehículos partieron de otras ciudades para llegar a la gran “Toma de Lima” y sumar oficialmente a la capital a esta ola de protestas, que inicialmente parecían serle indiferentes.

Previo a la jornada de protestas de este 19 de enero, manifestantes acamparon cerca de varios campus universitarios. - Foto: AP Photo/Hugo Curotto

De hecho, en las últimas noches muchas personas que tenían el objetivo de manifestarse se habían quedado a dormir en instalaciones educativas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería.