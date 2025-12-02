Atentado en Perú: disparan contra el vehículo de un candidato presidencial; la policía investiga los hechos

El candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, del partido peruano Libertad Popular, sufrió un atentando a manos de motociclistas que impactaron de bala el vehículo en el que se encontraba el candidato cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en Lima.

Sin embargo, las autoridades afirman que salió ileso del ataque y que los hechos se encuentran en investigación.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. En un mensaje en X, la policía aseguró que en el ataque “no se presentaron heridos”.

Atentado a precandidato Rafael Belaúnde Llosa. | Foto: @porttada

A pesar de que el precandidato salió ileso del ataque, donde dispararon al menos tres veces contra su camioneta, terminó con manchas de sangre en el cuerpo. Se desconoce el estado actual del chofer que iba con él.

Dos atentados en menos de una semana

El candidato Belaúnde Llosa es el segundo precandidato en sufrir un atentado en menos de una semana en Perú. El pasado 28 de noviembre se conoció la noticia del asesinato a Percy Ipanaqué, un postulante de la Cámara de Diputados.

A Percy Ipanaqué también lo atacaron sicarios armados, frente al Cementerio de Paz, en Castilla, Piura.

Mientras tanto, las reacciones por el violento atentado no se han hecho esperar, como la de Pedro Cateriano, que acompaña a Belaúnde en como candidato a la primera vicepresidencia por Libertad Popular, que informó que Belaúnde está realizando los trámites correspondientes con las autoridades.

“Felizmente, no han logrado su objetivo los delincuentes”, declaró.

Rafael Belaúnde Llosa. | Foto: @Agencia_Andina

El dirigente también deploró el ambiente violento que se vive en el país, señalando que es un pésimo comienzo para la campaña presidencial. Indicó que los peruanos conocen la violencia y, si bien el país atraviesa una ola delictiva, es crucial condenar enérgicamente el ataque que sufrió Rafael Belaúnde esta mañana.

Tras enterarse del suceso, el exministro del Interior, Gino Costa, calificó el ataque como un “grave atentado contra la vida”.

Instó a que las investigaciones identifiquen rápidamente el móvil del crimen y que la justicia sancione con celeridad y firmeza a los culpables.

Perú vive un clima de agitación política. | Foto: REUTERS

Finalmente, exigió al Gobierno garantizar la seguridad de todos los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral de inmediato.

Un cambio significativo es que, a partir de julio de 2026, la seguridad de los 60 senadores que asuman sus cargos tras las elecciones del 12 de abril será responsabilidad directa de la seguridad del Estado.

Esta medida es inédita debido a que marca la reinstalación del Senado peruano después de estar ausente por más de tres décadas.