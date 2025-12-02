Suscribirse

Mundo

Atentado en Perú: disparan contra el vehículo de un candidato presidencial; la policía investiga los hechos

Rafael Belaúnde Llosa sería el segundo precandidato en sufrir un ataque en esta semana en Perú.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 7:28 p. m.
El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa
El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa. | Foto: @LosTiemposBol

El candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, del partido peruano Libertad Popular, sufrió un atentando a manos de motociclistas que impactaron de bala el vehículo en el que se encontraba el candidato cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en Lima.

Sin embargo, las autoridades afirman que salió ileso del ataque y que los hechos se encuentran en investigación.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. En un mensaje en X, la policía aseguró que en el ataque “no se presentaron heridos”.

Atentado a precandidato Rafael Belaunde Llosa
Atentado a precandidato Rafael Belaúnde Llosa. | Foto: @porttada

A pesar de que el precandidato salió ileso del ataque, donde dispararon al menos tres veces contra su camioneta, terminó con manchas de sangre en el cuerpo. Se desconoce el estado actual del chofer que iba con él.

Dos atentados en menos de una semana

El candidato Belaúnde Llosa es el segundo precandidato en sufrir un atentado en menos de una semana en Perú. El pasado 28 de noviembre se conoció la noticia del asesinato a Percy Ipanaqué, un postulante de la Cámara de Diputados.

A Percy Ipanaqué también lo atacaron sicarios armados, frente al Cementerio de Paz, en Castilla, Piura.

Contexto: Estado de emergencia en Perú: presidente toma drástica decisión por violentas protestas en Lima

Mientras tanto, las reacciones por el violento atentado no se han hecho esperar, como la de Pedro Cateriano, que acompaña a Belaúnde en como candidato a la primera vicepresidencia por Libertad Popular, que informó que Belaúnde está realizando los trámites correspondientes con las autoridades.

“Felizmente, no han logrado su objetivo los delincuentes”, declaró.

Rafael Belaunde Llosa
Rafael Belaúnde Llosa. | Foto: @Agencia_Andina

El dirigente también deploró el ambiente violento que se vive en el país, señalando que es un pésimo comienzo para la campaña presidencial. Indicó que los peruanos conocen la violencia y, si bien el país atraviesa una ola delictiva, es crucial condenar enérgicamente el ataque que sufrió Rafael Belaúnde esta mañana.

Tras enterarse del suceso, el exministro del Interior, Gino Costa, calificó el ataque como un “grave atentado contra la vida”.

Contexto: El Congreso de Perú declara a la presidenta de México “persona non grata”

Instó a que las investigaciones identifiquen rápidamente el móvil del crimen y que la justicia sancione con celeridad y firmeza a los culpables.

fuertes protestas en Perú
Perú vive un clima de agitación política. | Foto: REUTERS

Finalmente, exigió al Gobierno garantizar la seguridad de todos los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral de inmediato.

Un cambio significativo es que, a partir de julio de 2026, la seguridad de los 60 senadores que asuman sus cargos tras las elecciones del 12 de abril será responsabilidad directa de la seguridad del Estado.

Contexto: Otro expresidente de Perú condenado a prisión por corrupción

Esta medida es inédita debido a que marca la reinstalación del Senado peruano después de estar ausente por más de tres décadas.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Perúcandidatoatentado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.