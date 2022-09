Autoridades confirmaron que teléfono del atacante de Cristina Fernández de Kirchner fue bloqueado

Fuentes judiciales informaron que el teléfono móvil del atacante de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habría sido bloqueado en los intentos de la Policía Federal de extraer información, por lo que se considera que la “prueba fundamental” está en riesgo de perderse, según ha podido conocer la agencia Télam.

El teléfono que llevaba el atacante, Fernando Andrés Sabag Montiel, la noche en la que intentó disparar a Fernández de Kirchner en la cabeza habría sido formateado, por lo que la Justicia podría perder una prueba clave.

Según han podido saber los medios locales, en la pantalla del móvil habría aparecido el mensaje “teléfono reseteado de fábrica”.

Por ello, la Policía Federal habría pedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que investigue el dispositivo, debido a que poseen un software más moderno con el objetivo de tratar de acceder a la información.

Este inconveniente mantiene en vilo a los investigadores, sin embargo, desde el juzgado a cargo, liderado por María Eugenia Capuchetti, se ha manifestado la confianza en que la cadena de custodia no fue vulnerada.

Además, las autoridades han descartado que el teléfono haya sido manipulado de forma remota, ya que “permaneció en modo avión”, reveló la agencia de noticias Télam.

Testigos del intento de asesinato a Cristina Fernández afirman que atacante apretó el gatillo dos veces

El atentado que pudo terminar con la vida de Cristina Fernández de Kirchner sigue dando de qué hablar y las investigaciones continúan para concluir por qué se perpetuó este ataque.

Luego de que fuera detenido el agresor identificado con el nombre de Sabag Montiel, testigos ya hablaron. La jueza que lleva el caso, María Eugenia Capuchetti, ya escuchó los relatos de algunas personas que estuvieron cerca de la escena.

Uno de ellos afirmó lo siguiente a medios de comunicación que siguen de cerca esta noticia: “Cristina viene hacia mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era y ahí yo me doy vuelta y lo agarro [...]. Yo no escuché nada, pero sí se escuchó que gatilló; para mí, gatilló dos veces. No sé si Cristina se dio cuenta”, dijo el testigo.

En medio de esta controversia, el atacante que intentó quitar la vida a la vicepresidenta argentina se negó a declarar ante la jueza encargada de investigar el incidente, según detallaron fuentes judiciales.

El detenido, un brasileño de 35 años con antecedentes penales por posesión de arma no convencional, se encuentra en unas dependencias de la Policía Federal, donde la jueza federal y el fiscal Carlos Rívolo le han hecho la lectura de los hechos para luego tomarle declaración, informó la agencia Télam.