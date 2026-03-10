Autoridades de EE. UU. allanan el rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México

Investigadores estadounidenses allanaron el lunes el rancho del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el estado de Nuevo México, en el marco de una investigación por presuntos abusos contra mujeres y niñas, informaron las autoridades.

“Esta búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México sobre las supuestas actividades ilegales en el rancho de Epstein antes de la muerte de Epstein en 2019”, indicó la entidad en un comunicado.

El registro se produjo tras la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el financista, que mencionan el “Zorro Ranch” miles de veces.

El rancho es una propiedad de más de 3.000 hectáreas ubicada cerca de la localidad de Stanley, en Nuevo México. Durante años ha sido señalado por presuntas víctimas como uno de los lugares donde Epstein habría cometido abusos sexuales.

Manifestaciones en Zorro Ranch el 8 de marzo. Foto: Getty Images for Women's March

Tras la muerte de Epstein en 2019, cuando esperaba juicio en una cárcel de Nueva York, la propiedad permaneció en manos de sus herederos hasta que fue vendida en 2023 a la familia de Don Huffines, exsenador estatal republicano de Texas y candidato a contralor en las elecciones estatales.

La congresista de Nuevo México Melanie Stansbury afirmó que la investigación “no dejará piedra sobre piedra”.

“Las sobrevivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo para que se haga justicia, y Nuevo México encabeza el camino en la búsqueda de verdad y rendición de cuentas”, publicó Stansbury en X.

Epstein recibió una condena en 2008 por cargos de abuso sexual de menores, algunas de ellas niñas de 14 años. Murió encarcelado en Nueva York antes de enfrentar un juicio por cargos de tráfico sexual.

Tras su muerte, una mujer no identificada que utilizó el alias Jane Doe 15 afirmó que Epstein la violó en el rancho cuando tenía 15 años.

“Epstein tomó mi inocencia sexual”, dijo la denunciante en una conferencia de prensa en Los Ángeles en 2019.

Otra mujer, Annie Farmer, aseguró que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell —actualmente encarcelada—, la agredió sexualmente en el rancho cuando era adolescente.

Maxwell, colaboradora cercana de Epstein, fue condenada en 2021 en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico sexual de menores. En 2022 un tribunal la sentenció a 20 años de prisión por su papel en el reclutamiento y abuso de menores para Epstein.

El caso de Farmer retomó fuerza luego de que las autoridades estadounidenses desclasificaran tres millones de archivos a inicios de este año.

Annie Farmer y su hermana mayor, Maria Farmer, figuran entre las primeras denunciantes de Epstein. En 1996, Maria Farmer denunció ante el FBI que había sido víctima del financista.

Annie Farmer también denunció comportamientos abusivos de Epstein cuando era adolescente y testificó en 2021 en el juicio contra Maxwell.

