Bajo la inscripción de ‘Franciscus’, el papa ya descansa en la basílica Santa María la Mayor. Se cumplió con su testamento

Al paso del cortejo fúnebre, los fieles que no lograron despedir a Jorge Mario Bergoglio durante la misa en San Pedro lo hicieron en este trayecto, uniéndose así al adiós del “papa que llegó del fin del mundo”.

A lo largo de las calles y en cada una de las esquinas, cientos de personas esperaron con paciencia la caravana que llevaba el féretro y, cada vez que lo veían, los aplausos no se hacían esperar.

Todo se registró con la mayor tranquilidad y paz, esa misma que Francisco siempre pedía en cada una de sus presentaciones en público. Las imágenes de las calles de Roma no demoraron y en cuestión de segundos le dieron la vuelta al mundo.

Esta es la primera vez que un papa no es enterrado bajo la cripta papal, un lugar subterráneo dentro de la basílica de San Pedro, en donde también están las tumbas de muchos pontífices como Benedicto XVI (quien ocupó el lugar de Juan Pablo II, luego de que este fuera trasladado a la basílica tras ser declarado santo), Juan Pablo I, Pablo VI y otros personajes de la Iglesia católica.

“Deseo que mi último viaje terrenal culmine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde siempre me detenía a orar al principio y al final de cada viaje apostólico”, declaró en su testamento que dio a conocer el Vaticano a horas de su muerte.

En su autobiografía publicada a inicios de este año, Francisco explicó que quería que su cuerpo descansara eternamente en Santa María la Mayor, cerca de la estatua de María Regina Pacis, “junto a esa reina de la paz, a quien siempre he recurrido en busca de ayuda y cuyo abrazo he buscado más de cien veces durante mi pontificado. Me han asegurado que todo está listo”, dijo en ese momento.