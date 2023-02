Banco Mundial aportará 1.780 millones de dólares de asistencia a Turquía

El Banco Mundial anunció este jueves que aportará 1.780 millones de dólares a Turquía para ayudar en los esfuerzos de asistencia y recuperación tras el terremoto que sacudió al país y a su vecina Siria, dejando más de 20.000 muertos.

“Estamos aportando asistencia inmediata y preparando una evaluación rápida de las urgentes y enormes necesidades en el terreno”, dijo el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en un comunicado.

“Esto permitirá identificar áreas prioritarias para la recuperación y reconstrucción del país mientras preparamos operaciones de soporte para esas necesidades”, añadió.

El terremoto de magnitud 7,8, que ocurrió cuando la gente dormía en la madrugada del lunes, dejó, según funcionarios turcos, más de 70.000 personas heridas en las 10 provincias del sureste que fueron azotadas.

david malpass Presidente del Banco Mundial - Foto: getty images

Una asistencia inmediata por 780 millones de dólares será entregada a través del Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia desde dos proyectos que ya operan en Turquía, afirmó el banco.

“La asistencia será utilizada para reconstruir infraestructura básica a nivel municipal”, añadió.

Rescatistas de Malasia y Turquía buscan sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados en Nurdagi, en el campo de Gaziantep, el 9 de febrero de 2023, tres días después de un terremoto mortal que azotó Turquía y Siria. (Photo by Zein Al RIFAI / AFP) - Foto: AFP

Los rescatistas llevan a una persona recuperada de los escombros de un edificio derrumbado, en Nurdagi, en el campo de Gaziantep, el 9 de febrero de 2023, tres días después de un terremoto mortal que azotó Turquía y Siria. (Photo by Zein Al RIFAI / AFP) - Foto: AFP

Entre tanto, se prepara una adición por 1.000 millones de dólares en operaciones para dar apoyo a las personas afectadas en medio de la reconstrucción y recuperación tras la catástrofe.

Humberto López, director para Turquía del Banco Mundial, dijo que las necesidades del país son “inmensas y en un amplio rango desde asistencia hasta reconstrucción”

Cancillería confirmó el fallecimiento de la colombiana Johanna Millán, víctima del terremoto en Turquía

La Cancillería de Colombia dio a conocer la noticia del fallecimiento de Johanna Carolina Millán Velandia, colombiana que se encontraba en Turquía durante el terremoto.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que luego de una extensa búsqueda por parte de las autoridades, se confirmó la muerte de Millán, mujer colombiana que se vivía en Turquía, uno de los países afectados por los recientes terremotos.

El Embajador Julio Riaño, está en constante comunicación con Erhan Kap, esposo de la connacional fallecida, brindando su total apoyo en esta penosa circunstancia. El diplomático se trasladará a Estambul para acompañar al señor Erhan.

Adicionalmente, la Cancillería y la Embajada expresaron sus condolencias con los familiares y amigos de ella. “Desde el momento en que se conocieron los lamentables sucesos en Turquía, el Ministro Álvaro Leyva ha estado directamente al frente de la situación y en contacto permanente con el Embajador de Colombia, Julio Anibal Riaño, a quien le dio indicaciones precisas de colaborar en todo lo que se necesite para el bienestar de nuestros connacionales”, señaló el comunicado del Ministerio.

Canciller Álvaro Leyva firmando el libro de las condolencias de las víctimas del sismo en Turquía. - Foto: Cancillería de Colombia

Por su parte, el Canciller Álvaro Leyva estuvo en la sede de la Embajada de Turquía en Bogotá, firmando el libro de condolencias y manifestando la solidaridad del Gobierno con todas las familias de las víctimas del siniestro.

Desde el 8 de febrero, la Cancillería había sido alertada por las autoridades turcas sobre la posibilidad de encontrar a una ciudadana colombiana en medio de las víctimas del terremoto. Se trataba de Millán. Cuando el Ministerio fue informado, junto con la Embajada y el consulado en Ankara, desplegaron un protocolo especial para hallarla.

El comunicado explicó que “De acuerdo con información suministrada a la Embajada por la Unión de Cámaras de Guías Turísticos (Union of Chambers of Tourist Guides -TUREB), con la cual la connacional adelantaba un viaje de trabajo en la ciudad de Adıyaman, Johana Carolina salió con vida del lugar donde se encontraba”. Sumado a ello, las entidades nacionales se pusieron en contacto tanto presencial como telefónicamente con Turquía para localizarla.

La Cancillería realizó llamadas y visitas a los hospitales de Estambul, Mersin y Ankara. También habilitó canales de comunicación de 24 horas para que cualquier persona pudiera suministrarle información al Consulado. El número que habilitaron fue+90 533 088 14 59 y el correo cankara@cancilleria.gov.co.

No obstante, horas después del anuncio del Ministerio, en redes sociales circuló la noticia que aparentemente la colombiana había sido encontrada y que se encontraba con su esposo. Sin embargo, una colombiana que prefirió no revelar su identidad y quien también vive en Turquía, pero no presenció el terremoto, le confirmó a SEMANA que una persona que se encontraba comunicándose con el marido, supo que la noticia era falsa.

Posteriormente, las autoridades del equipo de búsqueda presente en la zona confirmaron que la mujer que encontraron no correspondía a Millán. Según lo explicado, probablemente se trató de un malentendido entre el hermano de la colombiana desaparecida y la persona que se estaba comunicando con el esposo.

En la mañana del 9 de febrero, la fuente que pidió proteger su identidad, indicó a SEMANA que efectivamente Millán falleció luego de conocer el mensaje de la Embajada. También declaró que se espera que el hermano acuda a Turquía por el tema de repatriar el cuerpo. Sin embargo, la familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para viajar hasta territorio europeo. Es por ello que cualquier ayuda que les brinden, les servirá. Si una persona desea aportar, lo puede hacer consignándole a Nicolás Millán Rodríguez (1033817782), hermano de la colombiana, a la cuenta de Banco de Bogotá 205640485.

Con información de AFP