Benjamín Netanyahu aseguró que “ya no hay rehenes en Gaza”, tras repatriación de Ran Gvili

El primer ministro israelí compartió su más reciente “logro” en la desescalada del conflicto con Hamás.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de enero de 2026, 8:52 p. m.
Benjamín Netanyahu habló del último rehén entregado por Hamás.
Benjamín Netanyahu habló del último rehén entregado por Hamás. Foto: Reuters

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló en el Parlamento israelí tras la entrega de los restos del último rehén en Gaza por parte de Hamás. La declaración marca un punto de cierre simbólico para uno de los episodios más sensibles del conflicto iniciado tras los ataques del 7 de octubre.

Durante su intervención ante la Knéset, Netanyahu sostuvo que el Estado israelí cumplió su promesa de traer de regreso a todos los secuestrados. “No hay más rehenes en Gaza”, dijo el primer ministro, subrayando que la misión de recuperación se completó a cabalidad.

Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump.
Netanyahu anunció que recibió a todos los rehenes que Hamás tenía en Gaza. Foto: Getty Images

Horas después, las autoridades israelíes confirmaron oficialmente que los restos del último rehén fueron localizados y recuperados durante una operación militar en la Franja.

Según el Gobierno, el cuerpo corresponde a Ran Gvili, agente de policía israelí que había sido dado por desaparecido tras el ataque de Hamás y cuyo paradero permanecía incierto hasta ahora.

Netanyahu se refirió directamente a este caso en su discurso y aseguró que Gvili “fue el primero en entrar y el último en salir”, destacando su entrega a las fuerzas israelíes hasta su último día de vida.

Donald Trump rompe el silencio sobre el último secuestrado encontrado en Gaza: “Muchos lo consideraban imposible”

De acuerdo con la información oficial, los restos fueron trasladados para su identificación forense antes de ser entregados a la familia, en un proceso coordinado entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ministerio de Defensa.

Aunque el primer ministro presentó el anuncio como un logro significativo, también dejó claro que el conflicto con Hamás no ha terminado. Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su presencia de para evitar que se repitan secuestros o ataques similares en el futuro.

Donald Trump también se refirió al tema en su cuenta de Truth Social: “Acaban de recuperar el último cuerpo de rehén en Gaza”, enmarcando el trabajo realizado en esta entrega de rehenes: “Así que recuperamos a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos“.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el acuerdo de paz para la Franja de Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la liberación de rehenes en Gaza. Foto: AP / ADOBE STOCK

Y dejó un recado para quienes eran escépticos con su gestión en este conflicto y habían sido críticos con su Consejo de Paz: “La mayoría pensaba que era algo imposible”.

Por su parte, un hospital de Gaza recibió este lunes a nueve presos palestinos liberados por el Gobierno israelí. “Nueve detenidos palestinos de Gaza llegaron al hospital hace poco, trasladados por equipos de la Cruz Roja, después de que la ocupación los liberara hoy”, se indicó en un comunicado.

Finalmente, Hamás se refirió a que este último movimiento demuestra “su compromiso” con el alto el fuego promovido por Estados Unidos, en pro de finalizar con esta etapa del conflicto que tiene más de siete décadas de historia.

