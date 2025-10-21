Bernie Moreno confirma que Donald Trump no pondrá aranceles a Colombia, pero no descarta investigar a Petro

En diferentes entrevistas en la tarde de este martes, 21 de octubre, el senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, aseguró que se reunió con el presidente Donald Trump y este confirmó que no se impondrán aranceles a Colombia, pero sí se tomarán medidas contra el presidente Gustavo Petro y su familia.

Sobre las medidas arancelarias, en diálogo con NTN24, el senador republicano descartó los anuncios que en primer lugar había anunciado Donald Trump después de sus roces con Gustavo Petro del fin de semana. Asegurando que la estrategia de Washington será totalmente contra el presidente colombiano.

“Las aranceles no las vamos a hacer por ahora, ese no es el plan. El plan es atacar el problema. El problema no es el pueblo de Colombia, los Estados Unidos quieren mucho a los colombianos. Los americanos respetan mucho al país de Colombia, es importante que el pueblo entiende eso. Lo que pasa es que obviamente tiene un presidente que no es efectivo de la cualidad de la gente de Colombia”, dijo el congresista.

Como en el mismo senador republicano había confirmado en horas de la mañana, aseguró que el presidente Gustavo Petro y su familia podrían ser incluidos en la lista de la OFAC (por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assets Control), también conocida como la lista Clinton por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Entonces lo que vamos a hacer es poner las presiones contra el problema. Van a ser tres cosas. Número uno, más grupos de carteles designados como terroristas. Número dos, es poner acciones contra Petro, la familia y sus allegados para ver dónde es que están sacando toda esta parte de Colombia. Y número tres, tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes”, manifestó Moreno en NTN24.

Sobre las ayudas a Colombia, el senador republicano afirmó que sí entrarán en pausa por el momento, pero explicó que esto podría cambiar de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Eso obviamente estamos haciendo una pausa por ahora, pero hay una elección. Probablemente la elección más importante de la historia de Colombia. Eso pasa en marzo y después en mayo y en agosto tenemos un presidente nuevo con un Congreso que ya está bien alineado con los Estados Unidos y podemos regresar a mirar qué podemos hacer en ese momento”, expuso Moreno.

Finalmente, sobre un posible ‘indictment’ de parte de los Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, Bernie Moreno aseguró que “probablemente” es algo que podría ocurrir, sin dar más detalles sobre la potencial acusación de Washington al mandatario colombiano de haber cometido algún delito.