Federico Gutiérrez se pronuncia por señalamientos de Bernie Moreno a Daniel Quintero: “Tenemos información de sus posibles socios”

Daniel Quintero, precandidato presidencial, está en el ojo del huracán tras una serie de señalamientos realizados por el senador republicano Bernie Moreno.

El funcionario de Estados Unidos respondió el sábado 27, en horas de la mañana, al mensaje de apoyo publicado por Daniel Quintero hacia el mandatario Gustavo Petro: “Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi presidente”, apuntó el precandidato.

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno le respondió a Daniel Quintero sobre el tema de las visas.

Horas más tarde, el senador replicó al mensaje por medio de un fuerte señalamiento hacia el exalcalde de Medellín, indicando: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”.

Este mensaje no fue bien recibido por Daniel Quintero, quien respondió con dureza en la tarde del domingo 28 de septiembre, calificando de calumniosas las declaraciones del senador. “Senador, su calumnia dice más de usted que de mí. Si encuentra algo, será dignidad y coherencia, las mismas que perdió al guardar silencio ante el exterminio del pueblo palestino”, afirmó Quintero.

Al intercambio de mensajes se sumó el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien realizó una serie de señalamientos en concordancia con lo expuesto por el funcionario norteamericano.

En primer lugar, destacó que lo más importante sería esclarecer el paradero del dinero que presuntamente fue robado durante el mandato de Daniel Quintero. Además, indicó que enviará una carta con información sobre los hechos que denuncia por medio de su publicación.

“Hola @BernieMoreno, ¿cómo estás? Un abrazo. Totalmente de acuerdo contigo. Como bien sabes, esos tipos se robaron a Medellín. La visa se la quitarán no por provocador, sino por corrupto. Y más importante aún es encontrar la plata que se robaron, como bien lo has dicho. Mañana te enviaré una carta con información importante para ustedes sobre quienes tanto daño le hicieron a Medellín”, destacó Gutiérrez.

Por otra parte, señaló que cuenta con información sobre los posibles socios y testaferros de los hermanos Quintero, destacando que al menos uno de ellos reside en territorio estadounidense.

“¡Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos! Sus viajes a Panamá y EE. UU. no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros. Uno de ellos vive actualmente en Miami. Si llegaron a ingresar un solo dólar a Estados Unidos, producto de su corrupción en Medellín, podrían ser pedidos en extradición”, señaló Gutiérrez.

Para finalizar, Federico Gutiérrez destacó que la ciudad que hoy preside ha sido reconocida como víctima en los procesos judiciales que se adelantan.

“Medellín ha sido reconocida por la justicia como víctima. Ya el jefe de la banda está imputado ante la justicia por corrupción e irá a juicio”, declaró el actual alcalde de Medellín.

Gutiérrez también envió mensaje a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

Minutos más tarde, el alcalde de Medellín volvió a trinar sobre los señalamientos realizados a Daniel Quintero. En esta ocasión, el mensaje fue dirigido a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

En el cuerpo de su mensaje, Gutiérrez señaló que también enviará una carta al funcionario con información sobre las acciones realizadas durante la administración de Daniel Quintero.

