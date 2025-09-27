Suscribirse

“Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”: Bernie Moreno en relación a Daniel Quintero

El senador republicano respondió a un mensaje del precandidato presidencial, donde defiende al presidente Gustavo Petro por su acto en Nueva York.

Redacción Semana
28 de septiembre de 2025, 2:51 a. m.
El senador de Estados Unidos Bernie Moreno le respondió a Daniel Quintero sobre el tema de las visas.
El senador de Estados Unidos Bernie Moreno le respondió a Daniel Quintero sobre el tema de las visas. | Foto: Getty Images/Semana

El precandidato presidencial del Pacto Histórico Daniel Quintero entró en la polémica por la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro, que anunció este viernes el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La decisión la tomó el gobierno norteamericano luego del acto público que el presidente Petro protagonizó en una calle de Nueva York, y que no cayó nada bien en las autoridades de Estados Unidos.

Contexto: Cancillería se pronuncia por retiro de la visa a Gustavo Petro: “Negar o revocar una visa atenta contra el espíritu de la Carta de 1945″

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, señaló Estados Unidos.

Sin embargo, el precandidato salió en defensa de Gustavo Petro y señaló que el presidente Donald Trump le quitó la visa al mandatario colombiano por pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar niños.

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa”, señaló el precandidato del Pacto Histórico.

Además, puso a disposición su documento. ”Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente“, dijo Quintero, quien unas horas después recibió la respuesta de Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de los Estado Unidos.

"¡A la orden!, escribió Landau en respuesta a la publicación de Quintero. Posteriormente, el senador republicano Bernie Moreno fue el que le envió un mensaje al exalcalde de la ciudad de Medellín.

“Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”, ´señaló Moreno, en respuesta a Landau y Quintero.

