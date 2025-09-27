“¡A la orden!”: subsecretario de Estado de EE. UU. le responde a Daniel Quintero. ¿Le revocaron la visa?

La polémica por el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro continúa por medio de las redes sociales. En la mañana del sábado 27 de septiembre, el precandidato presidencial Daniel Quintero se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que el Gobierno de Estados Unidos también podía quedarse con la suya.

Christopher Landau | Foto: AFP y X/@DeputySecState

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”, destacó Quintero.

La situación no pasó desapercibida para las autoridades del país del norte del continente, quienes, de forma irónica, respondieron a los señalamientos del político colombiano.

El exsubsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, respondió de manera irónica a Quintero por medio de una imagen en la que se autoproclama el “Quitavisas”. Además, acompañó la imagen con la frase: “A la orden”.

En sus redes sociales, el diplomático publicó una imagen que alude a la señal utilizada por los ciudadanos para llamar a Batman en Ciudad Gótica, pero con el logo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Hay que destacar que por el momento no se ha comunicado de manera oficial el retiro de la visa de Daniel Quintero o si se tendrá en cuenta la petición del mismo.