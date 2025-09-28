Suscribirse

Política

Daniel Quintero respondió a las acusaciones del senador estadounidense Bernie Moreno: “Su calumnia dice más de usted que de mí”

El precandidato presidencial se pronunció por medio de su cuenta de X.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

28 de septiembre de 2025, 9:01 p. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Las polémicas generadas por el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro siguen estando en la agenda principal de las figuras políticas tanto en Estados Unidos como en Colombia.

El sábado 27, en horas de la mañana, el precandidato presidencial Daniel Quintero compartió un mensaje en el que rechazó la decisión tomada por las autoridades norteamericanas. Además, indicó que ponía a disposición su visa como muestra de respaldo.

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno le respondió a Daniel Quintero sobre el tema de las visas.
El senador de Estados Unidos Bernie Moreno le respondió a Daniel Quintero sobre el tema de las visas. | Foto: Getty Images/Semana

“Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi presidente”, señaló Daniel Quintero.

Frente a estas declaraciones, diversos funcionarios de Estados Unidos se pronunciaron y enviaron mensajes al exalcalde de Medellín.

El senador estadounidense Bernie Moreno declaró, por medio de su cuenta en X: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”.

Horas más tarde, el exsubsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, también se pronunció sobre el hecho y respondió a Quintero con una imagen en la que se autodenomina el “Quitavisas”. La publicación fue acompañada con la frase: “A la orden”.

Contexto: “¡A la orden!”: subsecretario de Estado de EE. UU. le responde a Daniel Quintero. ¿Le revocaron la visa?

Respuesta de Daniel Quintero

En la tarde del domingo 28 de septiembre, Daniel Quintero respondió al senador Bernie Moreno. Señaló que las afirmaciones del funcionario norteamericano eran calumniosas y revelaban su postura frente a la situación actual en Palestina.

“Senador, su calumnia dice más de usted que de mí. Si encuentra algo, será dignidad y coherencia, las mismas que perdió al guardar silencio ante el exterminio del pueblo palestino”, afirmó Quintero.

Cabe recordar que el Gobierno nacional ha sido muy crítico con las acciones que se presentan en territorio palestino y ha solicitado el respaldo de diversas naciones.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos es uno de los principales aliados de Israel y mantiene buenas relaciones con los altos mandos de dicha nación.

Daniel Quintero, en la lista del Pacto Histórico

Daniel Quintero anunció hace algunos días que participará en las votaciones internas del Pacto Histórico para definir su candidatura presidencial. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre.

Contexto: Pacto Histórico hará consulta presidencial: Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda serán los candidatos

Se debe señalar que los candidatos con los que competirá Quintero serán la exministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda. Una vez finalice el proceso de escrutinio, el ganador se enfrentará al resto de aspirantes de izquierda que buscan posicionarse como candidatos en la carrera por la Presidencia de Colombia en 2026.

