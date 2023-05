Bryan Johnson, el multimillonario estadounidense que busca “no envejecer”

Bryan Johnson es un multimillonario estadounidense que fundó una exitosa compañía especializada en pagos en línea, llamada Braintree, que luego terminó en manos del gigante Paypal. Esto le significó una enorme fortuna, la cual utiliza, en gran medida, en una de sus obsesiones que es ganarle la carrera al paso del tiempo.

Pero más allá de sus millones, Johnson llama la atención por la constante lucha que tiene con el envejecimiento. El magnate gasta cerca de 2 millones de dólares cada año en la búsqueda de la “eterna juventud”, según el portal Vanguardia.

Este hombre cuenta con un equipo conformado por 30 expertos de diferentes ramas de conocimiento que lo asesoran en la batalla contra el envejecimiento.

La rutina del millonario es estricta; comienza todos los días a las 5 de la mañana, despierta para tomar algunos suplementos como la creatina. Luego llega el desayuno, este es conformado por alimentos que tengan múltiples aportes al organismo dentro de los que se incluyen alimentos veganos.

Recientemente, Bryan incorporó a su programa de rejuvenecimiento a su hijo de 17 años y a su padre de 70. Dentro de los procedimientos que el magnate se realiza el intercambio de sangre con su hijo.

En abril los tres llegaron hasta el centro médico llamado Resurgence Wellness, allí se le extrajo un litro de sangre al menor. Esta sangre fue inyectada en su padre. Luego Johnson donó un litro de sangre al hombre mayor de la familia.

“Mi hijo, padre y yo completamos el primer intercambio de plasma multigeneracional del mundo (...) Divididos por la mente, unidos por la biología”, escribió Johnson en sus redes sociales.

Su lucha contra el envejecimiento lo ha hecho acreedor de múltiples comentarios a favor y en contra de su postura.

“¿Me preocupa que vaya a morir? No. Me encanta la vida. Si pudiéramos demostrar que el envejecimiento puede retrasarse y revertirse cambiaría todo para la humanidad”, aseguró Johnson en una ocasión, según el portal MensHealth.

¿Juventud eterna?

La eterna juventud es el sueño de muchas personas. No envejecer y que no se note la edad. Sin embargo, pocos son los que están dispuestos a cuidar su piel, cambiar la alimentación, dormir temprano y no estresarse en demasía.

Comer de manera balanceada, es parte del secreto de mantenerse joven, pues frutas y verduras que proveen antioxidantes, harán que las células se renueven con frecuencia, evitando el envejecimiento temprano.

Dicho esto, es importante resaltar que los hábitos que se tengan serán determinantes para mantenerse joven o envejecer rápidamente. Por ejemplo, dormir las horas que se deben (entre 7 y 9) para que el organismo tenga tiempo de regenerarse y poder prepararse para una nueva jornada.

También es muy útil agregar a la dieta miel de abejas. De acuerdo con el sitio web Evok tiene propiedades antioxidantes. La miel de abeja ayuda a dilatar las arterias del corazón, incrementa el flujo de sangre y previene la formación de coágulos. Este alimento suele proteger al corazón del estrés oxidativo.

La miel, además, es un hidratante natural. “Las propiedades sanadoras de la miel se convierten en un humectante de labios, cuero cabelludo y piel seca”, registra Evok.

Así mismo, según el Grupo Sanitas de España, el colágeno es la sustancia principal que le otorga elasticidad a la piel, previniendo la aparición de arrugas. Por ello es indispensable consumir alimentos que sean ricos en esta proteína.

Este compuesto está presente en alimentos como las carnes (bien sea de res, pollo, cordero o el pavo), así como en los huevos. También están algunos que por sus propiedades favorecen la generación de colágeno en el cuerpo, como ocurre con la cebolla o el limón.