¿Burlas a las personas que se vistieron al estilo “BarbieCore”? : Joven fue victima de Bullying en el estreno de Barbie

´´ Lo que más me enoja en este caso no son los comentarios de la gente es el hecho de que este que se dice ser reportero de esta pagina, me tomará esta fotos con el afán de hacerme daño y con ese morbo´´, señala Ernesto en el video.

Asimismo dijo que ´´me convirtió en una burla y no me parece justo, ya borraron las fotos gracias a dios, para eso si fueron rápidos, se tardaron una hora, pero con eso tuvo para que las personas las descargaran e hicieran sus meses y eso me esta afectando´´.