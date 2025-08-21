Suscribirse

Burlas a Nicolás Maduro tras intentar hablar mandarín en un evento: “Ni hao, ni hao”

El video se viralizó en redes sociales.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 3:03 p. m.
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. | Foto: AFP

Mientras en Venezuela hay máxima tensión luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desplegara en las últimas horas tres buques de guerra cerca de las costas de ese país, un video en el que aparece Nicolás Maduro, líder del régimen, intentando hablar mandarín, se viralizó en redes sociales.

Contexto: Nicolás Maduro pidió ayuda: hizo un llamado a los países aliados para que lo defiendan tras tensiones con Estados Unidos

Todo ocurrió el pasado jueves 14 de agosto en medio de la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, que se llevó a cabo en Caracas.

En el video, Maduro aparece diciendo que el presidente de China, Xi Jinping, le había regalado el nuevo teléfono celular de la marca Huawei.

“Que es el más avanzado del mundo. Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China. Aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite por este”, empieza diciendo Maduro, mientras mostraba el equipo móvil a los asistentes al evento, la semana pasada.

Posteriormente, el líder del régimen venezolano tomó el equipo celular y trató de hablar mandarín, supuestamente, con Xi Jinping: “Ni hao, ni hao. Xiexie, xiexie”.

Al final, Maduro dijo que para aprender a manejar ese celular, se debía buscar un tutorial, dado que tenía una tecnología muy avanzada.

Como era de esperarse, las burlas contra Nicolás Maduro no se hicieron esperar en las redes sociales.

Contexto: “Buscan presionar la salida de Nicolás Maduro”: almirante (r) revela supuesta intención de EE. UU. con buques de guerra

“Revisa el celular que tienes una llamada perdida de Trump”; “Como dictador, es un excelente comediante”; “Ya se ganó la recompensa Xi Jinping”; “Debió regalarle un cerebro”; “Ja, ja, ja, como será Maduro hablando mandarín, pero del susto”; “Pobre, su último regalo en libertad”; “Está delirando, si con suerte intenta hablar español”; “Ja, ja, ja, este debió ser comediante”; “El tipo es todo un meme andante, me sorprende que, de verdad, tiene seguidores”; “Ahora el chino le podrá espiar todas las sandeces que dice”, comentaron algunos internautas.

