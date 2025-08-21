Burlas a Nicolás Maduro tras intentar hablar mandarín en un evento: “Ni hao, ni hao”

Mientras en Venezuela hay máxima tensión luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desplegara en las últimas horas tres buques de guerra cerca de las costas de ese país, un video en el que aparece Nicolás Maduro, líder del régimen, intentando hablar mandarín, se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió el pasado jueves 14 de agosto en medio de la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, que se llevó a cabo en Caracas.

En el video, Maduro aparece diciendo que el presidente de China, Xi Jinping, le había regalado el nuevo teléfono celular de la marca Huawei.

“Que es el más avanzado del mundo. Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China. Aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite por este”, empieza diciendo Maduro, mientras mostraba el equipo móvil a los asistentes al evento, la semana pasada.

Posteriormente, el líder del régimen venezolano tomó el equipo celular y trató de hablar mandarín, supuestamente, con Xi Jinping: “Ni hao, ni hao. Xiexie, xiexie”.

🇨🇳🇻🇪 | Maduro anunció que el presidente chino Xi Jinping le obsequió el último modelo de Huawei “para mantenerse en contacto permanente”, e incluso intentó hablar en mandarín.

Al final, Maduro dijo que para aprender a manejar ese celular, se debía buscar un tutorial, dado que tenía una tecnología muy avanzada.

Como era de esperarse, las burlas contra Nicolás Maduro no se hicieron esperar en las redes sociales.