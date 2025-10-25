Cancelan ceremonia de María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz: esta es la razón

María Corina Machado ha sido una de las más férreas opositoras del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha dejado un sinnúmero de consecuencias para ese país, dada la migración y exilio de millones de nacionales que han tenido que moverse a otras naciones para encontrar un futuro más próspero.

Hace algunas semanas, la opositora recibió la noticia de que sería la nueva Nobel de Paz, luego de que la academia noruega decidiera otorgarle el galardón tras su lucha incansable por conseguir una transición justa y elecciones democráticas.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz fue la líder opositora María Corina Machado. | Foto: AFP

Sin embargo, el Consejo Noruego de la Paz anunció en la noche del viernes 24 de octubre que se cancelaba la ceremonia de entrega del galardón. Es importante aclarar que la decisión no modifica el reconocimiento oficial, por lo que se mantiene vigente el premio.

En el comunicado, el Consejo indicó que la medida responde exclusivamente a que el premio no estaba alineado con los valores de la institución. La presidenta del consejo, Eline H. Lorentzen, indica que la medida “es una decisión difícil, pero necesaria”.

Precisaron que es importante mantenerse fieles a los principios y el movimiento de paz que representan. Esto lo puntualizó la presidenta del consejo. Adicional a ello, la entidad reiteró el compromiso para continuar promoviendo diálogo, desarme y resolución pacífica de conflictos a nivel internacional.

María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio | Foto: x/@NobelPrize y afp

Es importante recordar que el pasado 10 de mayo la líder venezolana, María Corina Machado, fue premiada con el reconocimiento, tras destacar su trabajo por la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Su proyección internacional se dio luego de la pasada campaña electoral en el vecino país en julio del 2024, la cual dejó más dudas que certezas sobre la transparencia de las elecciones, dado que no se demostraron las actas reales del proceso.

La cancelación de la ceremonia causó polémica pues es un hecho inusual en la historia del Premio Nobel de Paz.