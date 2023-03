Canciller mexicano y asesora de Joe Biden se reúnen en medio de las tensiones por asesinato de 4 estadounidenses

El secuestro y posterior asesinato de cuatro estadounidenses en territorio mexicano ha activado las alarmas de las autoridades estadounidenses y ha generado una situación incómoda entre México y el gobierno de Joe Biden.

En medio de este contexto, el secretario de Relaciones Exteriores de México sostuvo una importante reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora presidencial para Seguridad Nacional en compañía del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“La reunión ampliada del canciller Marcelo Ebrard y Elizabeth Sherwood-Randall se dio en el marco del #EntendimientoBicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre 🇲🇽 y 🇺🇸, como parte de la estrategia binacional contra el tráfico de armas y fentanilo”, dice el mensaje emitido por la cancillería en sus redes sociales.

Previo a esta reunión fue presentado un proyecto de ley por los republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy en Estados Unidos para declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y poder combatirlos, incluso con el Ejército dentro de territorio mexicano.

En una conferencia de prensa Graham y Kennedy anunciaron su propuesta, motivada, dijeron, por el auge del fentanilo --un opioide que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina-- que solo en 2021 fue causa de muerte de más de 71.000 estadounidenses.

El listado de los cárteles que proponen registrar como terroristas son los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Los Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, todos ellos ya bajo sanciones del Gobierno de Estados Unidos desde hace varios años.

La respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar asegurando que es ofensivo el plan propuesto por los miembros del Congreso, “nosotros no vamos a permitir que intervenga un Gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un Gobierno extranjero en nuestro territorio”, dijo el presidente.

“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, agregó el mandatario quien aseguró que México no es una colonia de Estados Unidos.

Por su parte el canciller Ebrard se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que “es inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham ( Senador Republicano por Carolina del Sur ) y John Kennedy ( Senador Republicano por Luisiana) de promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional. Respaldo total al Presidente López Obrador”.

El secretario de exteriores también aseguró que “se trata de una estrategia electoral porque, además de impracticable, México jamás permitiría algo así. Las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional”.

Según el diario mexicano 24 horas, Dan Crenshaw ya había presentado una propuesta ante la Cámara de Representantes de la Unión Americana que plantea que el presidente Joe Biden autorice el uso de la fuerza militar contra los cárteles mexicanos quien según él: “son las responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año”.

El presidente de México confirmó también su reunión con altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación encabezada por la asesora Elizabeth Sherwood-Randall en los que se tratarán temas como el fentanilo y la lucha contra el tráfico de esta sustancia y reducir el tráfico hacia otros países.

Muerte de norteamericanos ¿relacionado con el tráfico de drogas?

De acuerdo con el Gobierno mexicano, no es la primera vez que los cuatro norteamericanos cruzaban la frontera por motivos supuestamente relacionados con estas sospechas. Según los registros de las autoridades de Carolina del Sur, de donde son originarios, tienen antecedentes relacionados con las drogas.

Zindell Zaquille Mckinley Brown y Shaeed Hakim Woodard, las dos víctimas mortales del secuestro tenían antecedentes relacionados con la elaboración y el comercio de drogas, robo con violencia y posesión de armas.

Por su parte, Letavia Lateefa Washington, quien resultó ilesa en el ataque, aparece en los registros policiales por fabricación y tráfico de drogas, robo y amenazas a un funcionario, mientras que Eric James Williams, herido de bala, es el único que no tiene historial delictivo, detalla el diario ‘EL Universal’.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los cuatro habrían sido interceptados por hombres armados del Cártel del Golfo, quien mantiene un férreo control del tráfico de estupefacientes en Matamoros, para evitar que operaran en su territorio.

Mientras tanto, está previsto que los cuerpos sin vida de Woodard y Brown sean enviados el día de hoy jueves 9 de marzo a Estados Unidos tras serle practicada la autopsia, dos días después de que los dos supervivientes fueran entregados a las autoridades estadounidenses.

