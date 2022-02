Cancillería confirmó cuantos ciudadanos colombianos han logrado salir de Ucrania

Mientras la tensión internacional incrementa luego de la entrada de tropas rusas a territorio ucraniano, ciudadanos de distintas nacionalidades hacen lo posible para salir lo antes posible de Ucrania ante un posible recrudecimiento de la situación. En el caso de los colombianos residentes en este país, este jueves 24 de febrero, la Cancillería dio un parte sobre la salida de los connacionales

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, señaló en rueda de prensa que, a través de su Misión Diplomática y Consular en Varsovia (Polonia), ha establecido contacto con los colombianos en Ucrania a quienes la entidad ha brindado orientación, asistencia y acompañamiento para su pronta salida.

En este mismo sentido, Ramírez afirmó que se ha coordinado con Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría las evacuación de los connacionales.

Sin embargo, su versión parece no coincidir con lo declarado por colombianos que habitan en ese país. Ronny Suárez, periodista y residente en Ucrania, dio a conocer que al menos 60 colombianos atravesaban una situación muy preocupante al no recibir respuesta o información alguna del Estado colombiano, esta situación podría ser atribuida a que en Ucrania no hay sede diplomática de Colombia.

A pesar de que no se tiene información detallada del estado de todos los colombianos en ese país, la Canciller anunció hoy que once colombianos pudieron abandonar el territorio ucraniano.

“Se han establecido mecanismos de coordinación con Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría para facilitar su evacuación, así como de sus núcleos familiares, que, en la actualidad, se aproxima a 100 personas”, puntualizó.

Vale aclarar que las autoridades ucranianas declararon Estado de Conmoción, circunstancia que dificulta la libre movilidad por tierra de los ciudadanos; por su parte, el Gobierno de este país ha pedido a las personas quedarse en sus viviendas por razones de seguridad.

“En el momento en el que la humanidad entera necesita recuperarse de los efectos devastadores de una pandemia, en términos de pérdida de vidas humanas, destrucción de riqueza y empleos, se requiere actuar con sentido de responsabilidad global y evitar una guerra, en la que pierde toda la humanidad”, concluyó la alta funcionaria.

Plan de evacuación de 68 colombianos en Ucrania

El presidente de la República, Iván Duque, en una alocución en la Casa de Nariño, reveló que inició el plan de evacuación de colombianos en Ucrania en medio de las intervenciones militares que viene adelantando Rusia en ese país, medida que se adoptó ante la difícil situación que se presenta en Ucrania.

En esa declaración, el mandatario colombiano estuvo acompañado de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez con quien hizo referencia a que de acuerdo con el censo se estableció que en Ucrania hay 68 colombianos y en principio estarían llegando a Polonia y Rumania.

“Hoy se han venido adelantando varias conversaciones con varios países y en coordinación con la Cancillería para facilitar la salida del territorio ucraniano de nuestros compatriotas, ya tenemos conversaciones muy adelantadas y una coordinación con Polonia y con Rumania”, sostuvo Duque.

Así mismo, el jefe de Estado señaló que de manera paralela el Gobierno nacional ha venido adelantando contactos diplomáticos con Hungría y Eslovaquia con el objetivo de ampliar las opciones de llegada de los colombianos que salgan de Ucrania.

