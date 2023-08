Capturan a fiscal de Morelos, México, señalado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda

El fiscal hizo declaraciones “en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación” de su propia institución. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En su momento, la Fiscalía de Morelos, por medio de declaraciones oficiales dadas por la doctora Yazmín Herrera Soto ratificó que Ariadna falleció por causa de ingerir alcohol. Además argumentó que las heridas en su cuerpo no fueron el motivo por el cual perdió la vida. “Sí hay lesiones, pero no están relacionadas con la muerte”, dijo en rueda de prensa.

La fiscalía capitalina detectó, además, que los policías que acudieron cuando se localizó el cuerpo no quisieron firmar sus informes porque habían sido modificados. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo que no es habitual es que se detenga a un fiscal general de un estado por estos motivos y, menos aún, que lo haga un departamento equivalente de otra región, como ha sucedido en este caso.

Según explicó Lara, el fiscal hizo declaraciones “en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación” de su propia institución. Entre ellas, que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no hubo causa externa de muerte y que la joven había fallecido por el exceso de alcohol.