Capturan en Madrid al “Mono Gerly”, peligroso cabecilla del ELN

El detenido recurría presuntamente a empresas fantasma y corresponsales bancarios para darle un aspecto legal al dinero ilícito.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 1:08 p. m.
Alias “Mono Gerly”, detenido por presuntas actividades ilícitas relacionadas con blanqueo de capitales y financiación al terrorismo | Foto: Policía de España

La policía española anunció este miércoles que arrestó en Madrid a un miembro de la guerrilla colombiana ELN conocido como “Mono Gerly”, sobre quien pesaba una orden internacional de detención, por presuntas actividades “relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo”.

El detenido, del que las autoridades españolas no facilitaron el nombre completo, formaba parte del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), indicó la Policía Nacional española en un comunicado.

“Dentro de la organización se establecía como el tercer cabecilla del Comando Central, cuya función era la realización de actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados”, agregó la nota.

Para ello, “Mono Gerly” recurría presuntamente a empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera, con las que conseguía dar un aspecto legal al dinero ilícito, a través de la compra, entre otros, de terrenos o fincas.

Miembro desde 2004 del Frente de Guerra Oriental -que opera principalmente en los departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Boyacá-, el detenido se encargaba de desplegar al personal que integraba las actividades de apoyo a las acciones terroristas del ELN.

Igualmente, contribuía a manejar los laboratorios para el procesamiento de narcóticos y el blanqueo de dinero, según la Policía española.

Los agentes supieron el pasado octubre que el fugitivo se había afincado con su pareja en Madrid, aunque sin domicilio fijo y realizando cambios contantes de ubicación.

Contexto: Liberan a 11 secuestrados por el ELN hace diez meses

Más tarde descubrieron que el sospechoso había abierto un comercio en el centro de la capital española, donde finalmente lo detuvieron a comienzos de noviembre.

El ELN, la guerrilla más longeva de América, sostuvo por dos años negociaciones de paz con el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero los diálogos terminaron en enero ante la persistencia de los ataques de los rebeldes.

Analistas aseguran que el grupo de origen guevarista se financia con el tráfico de cocaína, la minería ilegal, el robo de petróleo y los secuestros con fines extorsivos.

*Con información de AFP

