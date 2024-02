“¡Chile es un abuso!”, la queja de una colombiana en TikTok por las injustas leyes laborales en el país

Las redes sociales son la vitrina de varios temas que llegan a convertirse en virales y los que más llaman la atención son los relacionados con personas que han migrado a otros países y cuentan cómo ha sido su experiencia a la hora de adaptarse a nuevos lugares, culturas, comida y personas.

Esos videos en TikTok son los más comentados para quienes en algún momento desean dejar su país de origen y poder migrar en busca de mejores oportunidades, pero así como algunos cuentan que la experiencia si bien al principio es duro, luego se adaptan y salen adelante, mientras que otros comentan lo mal que lo han pasado y como les ha costado ‘cambiar el chip’.

En esta ocasión, una colombiana se viralizó luego de que hiciera unas declaraciones sobre cómo es su vida en un país suramericano, generando todo tipo de reacciones: “¡Chile es un abuso!”, sentenció.

“¡Un abuso!”, así calificó la mujer a Chile porque en el país si no se va a trabajar un día, no se le paga el sueldo correspondiente . Foto: Deisymor | Foto: Deisymor

La mujer que se identifica con el perfil Deisymor critica las leyes laborales de Chile, pues durante una entrevista de trabajo le explicaron que si llega a faltar un día, este no se le paga.

“O sea que si yo falto una semana, ¿me van a descontar la semana? ¡A lo bien Chile es un abuso!. Yo estoy enfadada con Chile, no puedo más en este país. ¿Cómo así que si falto un día entonces me van a descontar un día de sueldo?, o sea me van a descontar un día. ¡A lo bien es que agarro mis maletas y me voy!!”, señaló.

La mujer mostró su molestia al hacer cuentas de lo que posiblemente le podrían descontar si se ausentaba de su trabajo.

No siendo sufciente con eso, la colombiana mostró su rechazo a cómo son las leyes en ese país para los extranjeros, que a pesar de ofrecer buenas opciones de empleo para inmigrantes, dice que para sus compatriotas les ponen “muchas piedras en el camino para conseguir empleo”.

Además, expreso que “Chile es el país más hijuemadre que me ha tocado en la vida para conseguir trabajo. Si tú no tienes papeles, no te dan trabajo, si no tienes una temporaria, una definitiva, piden hasta la partida nacimiento para poder entrar a un trabajo, te piden hasta una prueba de embarazo”.