China arremete contra Estados Unidos tras despliegue de buques: “América Latina no es patio trasero de nadie”

China criticó a EE. UU. por sus acusaciones e instó a respetar la soberanía de América Latina y el Caribe.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de agosto de 2025, 11:30 p. m.
La guerra comercial entre los dos países es seguida por todo el mundo.
China lanza fuerte declaración encontra de EE. UU. | Foto: Getty Images

Para el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, es importante resaltar a Estados Unidos la necesidad de permitir que los territorios de América Latina y el Caribe sean libres y posean su propia manera de actuar.

Adicionalmente, el político resaltó en una rueda de prensa llevada a cabo el lunes 25 de agosto que: “América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos. Los países de la región tienen derecho a elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y a sus socios”.

Hay que tener en cuenta que hace poco salieron a la luz informes de investigación, expuestos por un alto cargo del Comando Sur de EE. UU., los cuales afirmaban que Pekín se encontraba “infiltrando y saqueando recursos” de diferentes países del hemisferio occidental, en declaraciones recogidas por RT.

A esa situación, Guo Jiakun dijo que estas afirmaciones del país norteamericano no buscan más que contradecir los hechos y se repiten frases obsoletas, demostrando en una nueva oportunidad el apego a los pensamientos relacionados con la Guerra Fría y las confrontaciones de algunos sectores en territorio estadounidense. El portavoz chino aseguró que Washington sigue atrapado en una visión de confrontación propia de los años 60.

De igual manera, el gigante asiático ha estado a favor, desde hace años, de una política que respete los valores que beneficien a ambas partes de las relaciones exteriores, en cuanto a sus tratados con los diferentes territorios de dicha región, agregó el político.

Según las afirmaciones del funcionario, el trabajo conjunto entre su país y América Latina cumple a cabalidad con los objetivos y metas de ambos territorios, además de promover de manera óptima el crecimiento de las economías y sociedades, lo cual también es visto con buenos ojos por sus ciudadanos.

Guo Jiakun agregó que: “Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para interferir y controlar la región de América Latina y el Caribe, con un comportamiento hegemónico y abusivo claramente evidente”.

China defendió que su cooperación con América Latina fortalece economías, respeta soberanías y responde al interés de los pueblos.

De igual forma, el portavoz reiteró que su país hace un llamado de atención para que EE. UU.: “Deje de sembrar discordia y generar conflictos”, para que en vez de ello “tome medidas más concretas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe”.

