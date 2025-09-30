Suscribirse

Mundo

China dicta pena de muerte a 11 integrantes de una poderosa mafia: cae la familia Ming

La familia Ming es una de las mafias más poderosas de Myanmar.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 8:38 p. m.
China condenó a pena de muerte a 11 miembros de la familia Ming. | CCTV
China condenó a pena de muerte a 11 miembros de la familia Ming. | Foto: CCTV

Este martes 30 de septiembre se dio a conocer que 11 miembros de una de las llamadas “cuatro familias” del norte de Myanmar fueron condenados a la pena de muerte. Estas organizaciones mafiosas operaban con redes criminales que recientemente fueron descubiertas por las autoridades.

En el proceso de investigación se capturó a un total de 39 personas, quienes recibieron las siguientes condenas:

Contexto: La cascada de amenazas de Gustavo Petro: a Trump, a EE. UU., a la ONU, al TLC y a China; 10 frases explosivas de un presidente sin visa
  • 11 recibieron la pena de muerte.
  • 5 fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años.
  • 11 sentenciados a cadena perpetua.
  • 12 deberán cumplir penas de prisión que varían entre los 5 y los 24 años.

Los condenados fueron extraditados de Myanmar (Birmania) luego de un exhaustivo proceso de investigación por parte de las autoridades chinas, el cual comenzó en 2023.

Durante ese año, al lograr identificar a algunos de los implicados, el gobierno chino ofreció recompensas que iban entre 14.000 y 70.000 dólares por la captura de los sospechosos.

EE.UU.
La condena de muerte de algunos implicados tiene una suspensión de 2 años. | Foto: Getty Images

Las conclusiones del proceso judicial determinaron que los miembros de la familia Ming estuvieron implicados en delitos como fraudes en telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y prostitución. Según reportó el diario La República, solo los resultados vinculados al juego ilegal y a las estafas generaron aproximadamente 1.400 millones de dólares en ganancias.

Mientras estaba bajo custodia, el jefe de la familia, Ming Xuechang —quien había sido funcionario del gobierno de Myanmar— decidió quitarse la vida, de acuerdo con medios chinos. Otros miembros capturados fueron su hijo, Ming Guoping; su hija, Ming Julan; y su nieta, Ming Zhenzhen.

Las autoridades confirmaron que la familia Ming, junto con las otras tres grandes familias del país, utilizaba los casinos de la provincia de Laukkai. Estos lugares representaban una alternativa para ciudadanos de países vecinos donde este tipo de juegos estaban prohibidos, como en China.

Contexto: Trump revela los multimillonarios que estarán en la dirección de TikTok en EE. UU. después del acuerdo con China. Estas serían sus funciones

Con el tiempo, dichos casinos se convirtieron en centros de operaciones criminales que iban mucho más allá del lavado de dinero. Allí se encontraron conexiones con tráfico de personas, estafas y homicidios, lo que consolidó a la familia Ming como una de las organizaciones más peligrosas de la región.

El caso refleja la magnitud de las estructuras mafiosas en Myanmar y el alcance internacional de sus crímenes, lo que obligó a las autoridades chinas a tomar medidas drásticas. La condena de muerte a 11 de sus integrantes marca un precedente histórico en la lucha contra el crimen organizado en Asia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Bolívar sobre una posible segunda vuelta entre Quintero y De la Espriella: “Tengo que escoger entre el cáncer y el sida”

2. Gustavo Petro compartió mensaje de reconocido actor de Hollywood que se despachó contra Trump

3. Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido. Petro firmó el decreto

4. Guardianes se durmió cuidando al tigre: así terminó el primer partido de los playoffs de la MLB

5. Aumenta el precio de la visa americana: este es el nuevo costo y la fecha de vigencia que deben tener en cuenta los colombianos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FamiliaChinaPena de muerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.