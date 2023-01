China presentó su primer caballo producto de un experimento de clonación, ¿cuál es la finalidad?

Este jueves, 12 de enero de 2023, funcionarios de un laboratorio genético en China hicieron pública la consecución de un importante experimento con animales que consiste en el nacimiento de un caballo clonado.

Si bien el nacimiento del caballo, el primero en su tipo en el país, se había registrado el pasado mes de junio, hasta 6 meses después se dio a conocer a la prensa y a los medios de comunicación internacionales, aclarando que la finalidad para la reproducción de estos equinos tiene objetivo el fortalecimiento de los deportes ecuestres en su país.

Con este anuncio, China se une a un listado de países que ya adelantan esta clase de experimento desde comienzos del actual siglo, no obstante, en la mayoría de los casos, estos experimentos han estado encaminados en las mejoras genéticas, según detallan los medios internacionales.

De acuerdo con lo revelado por el laboratorio Sinogene, en Pekín, el caballo clonado es una potranca llamada Zhuang Zhuang, cuya incubación se dio en una suerte de ‘vientre de alquiler’, referida a una yegua que albergó el feto tras su desarrollo artificial.

La idea de los expertos en dotar de animales al país para la práctica de deportes equinos. - Foto: Foto: Jade GAO / AFP

El caballo al que corresponden las células originales que dieron vida a este nuevo equino son de un caballo alemán.

De acuerdo con lo revelado por el laboratorio, el caballo clonado es un ejemplar color negro perteneciente a la raza conocida como “de sangre caliente”, y es el primero de su especie que es dado a luz en China, según ha certificado a su vez la Asociación china de la Industria Ecuestre.

Sobre la raza conocida como “sangre caliente”, medios internacionales precisan que se trata de equinos de “temperamento vivo” y de características de gran velocidad.

Este experimento abre las puertas a seguir fortaleciendo el surgimiento de deportes ecuestres en China, un país en el que toman fuerza disciplinas deportivas que implican animales como el salto de obstáculos.

No obstante, uno de los principales obstáculos que representa el desarrollo de estos deportes es precisamente la escasez de caballos aptos para dichas disciplinas, situación a la que se suman los altos costos de los animales y de su tenencia en sí.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por medios internacionales, cada uno de estos caballos puede costar hasta 10 millones de yuanes, lo que hace que su tenencia sea tomada como un lujo.

Así, según detallan los voceros del laboratorio responsable, el objetivo emanado de este proyecto de clonación, a futuro, podría significar la reducción del precio de los animales, y aumentar las probabilidades de cría de estos equinos.

De acuerdo con medios internacionales, el primer caballo clonado en el mundo nació en Italia en 2003.

El animal nació en el mes de junio pero hasta ahora fue presentado a los medios de comunicación. - Foto: Thomas Barwick/ Getty Images

Insólito: descubren y mandan a la cárcel a varias personas por venta de carne de caballo en Francia

¿Un castigo suficiente? Este miércoles 11 de enero autoridades judiciales francesas hicieron pública una sanción en contra de un grupo de 15 personas señaladas de conformar un grupo delictivo dedicado al sacrificio de caballos y a la comercialización fraudulenta de su carne, haciéndola pasar como si fuera de res.

Dicha situación es tachable en tanto esto no solo representaba un hecho fraudulento, sino también con alto riesgo sanitario, si se tiene en cuenta que esos animales no son sacrificados en espacios que cuenten con todas las medidas sanitarias requeridas y, además, dicha carne representa un riesgo salubre al no ser apta para el consumo humano.

Así, según revelaron las autoridades judiciales francesas, las penas impuestas a este grupo de cerca de 15 personas, consiste en la mayoría de sus casos a privaciones de la libertad en centro carcelario por cerca de dos años.

En medio de la investigación, según recogen medios internacionales, las autoridades también precisaron que dentro del grupo de responsables de dichas prácticas peligrosas no solo se encontraban personas de nacionalidad francesa, sino que la organización criminal también está conformada por nacionales belgas y neerlandeses.

En ese sentido, el grupo de sindicados, reconocidos en el sector de la producción de productos cárnicos, es señalado de haber adelantado prácticas que resultan violatorias de las reglas sanitarias establecidas en el marco europeo común, referidas a la prohibición de la venta de carne de caballo.

De igual modo, el grupo de detenidos también habría incurrido en prácticas violatorias referidas a la falsificación de documentos, una práctica que se habría extendido al menos entre el año 2010 y el año 2015.

Judicializaron a grupo de europeos responsables de venta de carne de caballo que hacían pasar por res. - Foto: Getty Images

Así, los delitos por los que resultaron juzgados se resumen en ‘fraude y conspiración para cometer fraude’, debido a los engaños en contra de los consumidores, a quienes además pusieron en riesgo sanitario.

Según refieren medios locales en Francia, este caso se corresponde con el mayor escándalo de venta de carne de caballo en la última década, pues en 2013 existía un precedente, en el que miles de bandejas de carne, al parecer de caballo, también tuvieron que ser retiradas del mercado en toda Europa tras una investigación que determinó la existencia de trazas de carne de caballo en productos que se prometían fabricados con carne de res.

La sentencia conocida este miércoles pone fin a una larga investigación que se inició el pasado mes de junio de 2022 en la ciudad de Marsella, al sur de Francia.

Según recogen medios internacionales, dentro del grupo de acusados se destaca la figura de un comerciante belga de 58 años, identificado como Jean-Marc Decker, caso en el que la condena recibida sí llegó a 4 años de prisión, y además estará obligado al pago de una multa que asciende a los 100.000 euros.

En ese mismo sentido, las penas impuestas en contra de este grupo de personas dedicadas al comercio de cárnicos, establece que estos no podrán participar del sector del comercio de carne por espacio de, al menos, cinco años.

Si bien las autoridades pudieron establecer la responsabilidad de los señalados en la farsa de venta de carne, no se logró establecer el número de caballos que podrían haber sido sacrificados y vendidos como parte de la estrategia.

*Con información de AFP