Colombiana que sobrevivió a un accidente aéreo en 1990 dio detalles en emotiva entrevista con el NY Times

Después de tanto tiempo, el vuelo ya no es recordado públicamente, solo algunos sobrevivientes y miembros del personal de rescate conmemoran el día trágico en el que el avión con 158 pasajeros cayó a suelo norteamericano.

| Foto: Newsday RM via Getty Images

| Foto: Associated Press- X/@yabancibasin

Una vez que el avión recibió autorización para comenzar su descenso hacia Nueva York, la tripulación no informó a los controladores aéreos sobre la crítica falta de combustible, un hecho que los investigadores descubrirían posteriormente.

En vez de comunicar claramente la emergencia, el primer oficial se limitó a solicitar una ruta con “prioridad”, una expresión ambigua que el control terrestre no interpretó como una situación urgente.

Hoy en día, Astrid sigue enfrentando secuelas. Su memoria es difusa y su familia no sabe con certeza cuánto recuerda de su vida antes del accidente.

Aunque agradece estar viva, su día a día está marcado por cirugías, terapias y un dolor constante. No se ve como un ejemplo de superación, pues no eligió sobrevivir; simplemente sigue adelante porque no le queda otra opción.