View this post on Instagram

“He cumplido con todo, no tengo antecedentes, no he faltado a ninguna cita. Solo quiero estar con mi familia”, dijo Jaén en una entrevista breve justo antes de ingresar a su cita. “Muy probablemente me van a separar de mi familia de la manera más abrupta, como se ha venido presentando últimamente”, aseguró.