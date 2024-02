¿Cómo cambiar la visa de turista en Estados Unidos para poder trabajar o estudiar legalmente?

Por ejemplo, si actualmente se es un turista no inmigrante, es importante que no comience a asistir a una academia como estudiante hasta que haya recibido autorización de USCIS para cambiar su estatus . El estado autorizado y la fecha de vencimiento del mismo se pueden encontrar en la esquina inferior derecha del Formulario I-94 (registro de llegada-salida).

“En general, puede solicitar cambiar su estatus de no inmigrante si fue admitido legalmente en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, si su estatus de no inmigrante sigue siendo válido, si no ha violado las condiciones de su estatus y si no ha cometido ningún delito que pudiera hacerle inelegible”, dice el Servicio de Ciudadanía.