Consternación en Ecuador por homicidio contra mujer trans

La víctima era una mujer trans de 19 años, quien fue objeto de un caso de sicariato. Organizaciones abogan porque el caso no quede impune.

Consternadas se han manifestado en Ecuador varias personas miembros de agrupaciones defensoras de los derechos de las comunidades LGTBIQ+, luego de que este martes se confirmara en la ciudad de Guayaquil un caso de asesinato en contra de una mujer trans de 19 años.

La denuncia, según detallan medios de comunicación de Ecuador, se dio a conocer a través de la ONG Silueta X, la cual elevó un llamado a la justicia para que el referido caso de homicidio y de discriminación e intolerancia no quede impune.

Según la denuncia de la referida organización, la persona asesinada era conocida con el nombre de ‘Tina’, un joven de 19 años, cuya muerte ocurrió el 19 de junio en inmediaciones de un sector de la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, conocido como Paraíso de la Flor, sitio ubicado en la zona de ‘El Túnel’, en una dirección próxima al lugar de residencia del occiso.

La mujer trans fue ultimada en medio de un caso de sicariato. - Foto: Getty Images / nixki

Según lo descrito por el diario El Comercio, el asesinato se originó, de acuerdo con los datos recabados por las autoridades a través de pruebas testimoniales, cuando la víctima fue abordada por dos personas que se le acercaron a abordo de una motocicleta y, tras identificar a la mujer trans, arremetieron a tiros en su contra, causándole la muerte en el lugar.

Medios locales han afirmado que el asesinato se originó a sangre fría, cuestionando que a los victimarios, autores del caso de sicariato, “no les importó que el lugar estuviera lleno de ciudadanos”.

Tras lo ocurrido, por aviso de la comunidad, al lugar del homicidio acudió una patrulla de la Policía Nacional de Ecuador para hacerse cargo de la situación, advirtiendo además a los cuerpos forenses, los cuales llegaron hasta el sitio para efectuar las correspondientes labores de levantamiento del cuerpo.

Si bien tras lo ocurrido se pusieron en marcha las labores para esclarecer los móviles del caso de sicariato, aún se desconocen las causas que hubiesen podido motivar el hecho que segó la vida del joven de 19 años.

En medio del ambiente de impunidad, y ante la inexistencia de hipótesis que permitan trazar líneas de investigación para el esclarecimiento del caso, organizaciones no gubernamentales y defensores de Derechos Humanos como Silueta X, y otras, han reiterado su llamado a las autoridades judiciales para que no escatimen en esfuerzos para el esclarecimiento de la verdad que rodea ese crimen, llamando a su vez que se persiga a los delincuentes que se encontrarían detrás del hecho, no solo como autores materiales, sino también a los responsables intelectuales del hecho.

Organizaciones de la sociedad civil abogan ante las autoridades de Ecuador para que este nuevo caso no quede impune. - Foto: Getty Images

Las referidas organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos de las comunidades LGTBIQ+ en Ecuador, han advertido que si bien este no es el primer caso de asesinato en contra de miembros de su comunidad, los anteriores también han estado marcados por un halo de impunidad, razón por la que llaman que se pueda hacer justicia.

De acuerdo con las estadísticas reveladas por medios locales en Ecuador, con el asesinado de ‘Tina’, el número de asesinatos de personas de dicha comunidad ha ascendido a 15, solo en los 6 primeros meses del año. Sin embargo, 15 es el número de casos denunciados, la cifra podría ser mayor. Hay un subregistro al respecto. Los casos de ‘transfeminicidio’ ocurridos en ese país están marcados por la impunidad.

Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para comenzar a recaudar las pruebas que permitan esclarecer los móviles de este caso de transfeminicidio. - Foto: Getty Images

Fuera de la naturaleza o inclinación sexual de ‘Tina’, la persona asesinada la noche del pasado lunes, las autoridades de Guayaquil han encendido sus alarmas al denunciar que la tasa de homicidios en su ciudad ha ascendido a 6,4 casos diarios en lo corrido de 2023. Esta tasa es significativamente mayor a la de finales de 2022, cuando se presentaban, según registros oficiales, 4,19 casos de muertes violentas diarias.