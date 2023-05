Brutal asesinato de miembro de la comunidad Lgbti en Medellín

Otro miembro de la comunidad Lgbti fue asesinado en Medellín en medio de una supuesta discusión que habría tenido con su expareja. Las autoridades judiciales abrieron una investigación para esclarecer el suceso.

La víctima de 72 años fue identificada como José Guillermo Londoño Vásquez. De acuerdo con la información preliminar revelada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, fue hallado con varias heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

Se sospecha que con una botella de vidrio le provocó la muerte. Fueron sus vecinos quienes lo vieron tendido en el suelo de la habitación y alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En el lugar encontraron elementos claves para esclarecer el asesinato que, según las cuentas de las organizaciones que defienden los derechos humanos de la comunidad Lgbti, sería el octavo homicidio en lo que va corrido de 2023.

El cadáver fue hallado en la habitación de la víctima. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Se conoció que Londoño Vásquez se desempeñaba como reciclador y habría recibido la visita de su supuesto excompañero sentimental en la noche del domingo, 14 de mayo, pero no se sabe nada de él.

La Alcaldía de Medellín aseguró que las autoridades están avanzando en los estudios para dar con el paradero de la persona que protagonizó este incidente: “La hipótesis y móviles de este hecho son materia de investigación”.

Se salvó de milagro: conductor de Uber le propinó siete puñaladas a un usuario por un simple reclamo en Medellín

Por otro lado, la violencia y la intolerancia en Colombia sigue en aumento. En Medellín ocurrió un caso increíble en el que un joven casi pierde la vida por cuenta de una agresión de un conductor de Uber.

Todo ocurrió el 25 de abril, cuando Mauricio Gutiérrez tomó la decisión de usar Uber para ir a recoger a sus hijos en la ciudad de Medellín. Durante todo el trayecto, Gutiérrez notó que el conductor estaba de mal humor y que la conducción no era la adecuada para prestar un servicio de transporte.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sin embargo, no le prestó atención porque debía cumplir con una serie de diligencias durante el día, entre ellas, pasar por sus hijos.

“Yo tenía pico y placa y tomo el servicio para ir por ellos a una clase. El conductor estaba de mal humor, peleaba con otros conductores y en los semáforos. Cuando llegamos a las clases arranca y casi atropella a mi hijo de cinco años, le hice el reclamo por esa situación y explotó: sacó un arma blanca y me propinó siete puñaladas”, contó a SEMANA.

Gutiérrez reiteró que como cualquier padre de familia hizo el reclamo porque el conductor casi atropella a su hijo y que, sin mediar palabra, el hombre se bajó del vehículo y lo atacó. “El dictamen de Medicina Legal dice que cualquiera de las puñaladas pudo haberme quitado la vida, fueron en el cuello, pecho, pulmón izquierdo, hígado y en la mano izquierda”.

Imágenes de las heridas que sufrió Mauricio Gutiérrez. - Foto: Mauricio Gutiérrez

Mauricio estaba en compañía de su hija de cuatro años y de su hijo, que tiene cinco, por lo que sintió bastante temor. Después de haber sido herido, el conductor de Uber intentó llevarse sus celulares, pero sacó fuerzas para evitar que eso ocurriera, ya que si lo hubiera logrado no hubiera tenido pruebas para hacer la denuncia correspondiente.

“El conductor me hirió y se fue, yo la única reacción que tuve fue salir corriendo para llevar a mis hijos a casa. Cuando llegué, empecé a ahogarme y sentí la gravedad de las heridas, pero antes no sentí nada”.

Gutiérrez relató que el trayecto para llevar a sus hijos a la casa tardó unos 45 minutos y que en todo ese tiempo no sintió dolor, pero que eso puede explicarlo en que sencillamente quería que sus hijos estuvieran bien.

“Yo me puse una chaqueta y la cerré para que no se vieran las heridas y la sangre, lo único que me interesaba es que mis hijos estuvieran bien. No pensé en nada más así que seguramente nadie notó que estaba herido”.